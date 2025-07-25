Зеленський назвав суму річного дефіциту, який має покрити Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує 65 мільярдів доларів на рік для покриття дефіциту бюджету та оборонного виробництва.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Україні потрібно закрити дефіцит 40 мільярдів на рік. Українське виробництво дронів на сьогодні потребує, щоб ми нормально працювали, 25 мільярдів на рік. Це вже 65, якщо все це закривати", – сказав Зеленський.

Він додав, що обговорює питання фінансування з керівництвом ЄС, НАТО, а також лідерами США, Франції та Великої Британії. Окремо готується програма підтримки української армії на перспективу.

"Раніше європейці відмовлялися давати гроші на заробітні плати наших військових, тільки на зброю. Але так виходить, що наші військові можуть бути саме цією зброєю, яка захищає всіх", – пояснив президент.

Нагадаємо:

Незалежність створеної в Україні антикорупційної інфраструктури є критичним елементом програми співробітництва України та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Раніше повідомлялося, щопісля ухвалення змін до бюджету цього року, плановий дефіцит складе $42 млрд, і покрити його за допомогою партнерів вийде не повністю. Про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

Як повідомило раніше Міністерство фінансів, видатки загального фонду державного бюджету у червні 2025 року становили 337,4 млрд грн, а загалом за перше півріччя - 1,9 трлн грн, що на 21,5% більше порівняно з аналогічним періодом торік.