До кінця року Україна очікує від ЄС 35 мільярдів євро безповоротної позики

У рамках Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine Україна отримала від країн G7 $18,8 млрд, а до кінця року має отримати $39 млрд.

Про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

"Всього ми наразі очікуємо від ЄС €35 мдрд або $39 млрд, які мають надійти до кінця цього року", – написала вона у Facebook.

"Станом на зараз, ми ВЖЕ отримали $18,8 млрд від країн G7 в рамках ERA Loans", – зазначила вона, коментуючи новину про третій транш, €1,6 млрд, прибутків від зморожених російських активів.

"Це відбувається в рамках вже відомої ініціативи G7, які минулого року оголосили про те, що нададуть Україні $50 млрд "безповоротної позики" (для нас – безповоротної, для них – позички). В нас ця ініціатива також відома як ERA Loans (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine)", – пише Підласа.

"Всі кошти ERA loans (окрім коштів Великобританії) спрямовуються на НЕвійськові видатки держбюджету на вимогу наших партнерів", – додала вона.

"Також Єврокомісія повідомила, що раніше 90% прибутків російських активів спрямовувались в European Peace Facility (на закупівлю зброї для України), а тепер 95% будуть спрямовуватись в Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM)", – зазначила голова комітету.

"Це не змінює загальну суму очікуваних надходжень державного бюджету, оскільки ULCM – це механізм повернення грошей для країн-донорів, які надають Україні підтримку", – написала Підласа.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз отримав третій трансфер надзвичайних доходів з заморожених активів Центрального банку Росії у розмірі 1,6 млрд євро, 95% – понад 1,5 млрд – з якого буде направлено на виплату кредитів Україною.

У липні 2025 року Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок доходів з росактивів у рамках іншої ініціативи – ERA від держав G7.

У червні Україна також отримала від Європейського Союзу 1 млрд євро за рахунок російських заморожених активів.

У 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів. Євросоюз загалом має перерахувати 18,1 млрд євро у межах цього механізму.

Угода з Європейським союзом передбачає надання Україні макрофінансової допомоги на суму до 35 млрд євро в рамках ініціативи Великої сімки (G7). Позика погашається коштом прибутків від заморожених російських активів в ЄС.