Аудитори виявили порушення в сфері дорожнього будівництва

Рахункова палата за результатами аудиту в сфері дорожнього будівництва виявила порушення норм законодавства у сфері містобудівної діяльності та перерахування коштів підрядникам за невиконані роботи.

Про це повідомляє Рахункова палата.

Результати останніх аудитів обговорювалися під час засідання комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

Серед основних порушень у сфері дорожнього будівництва – порушення норм законодавства у сфері містобудівної діяльності, перерахування коштів підрядникам за невиконані роботи та недоліки планування та інші.

Також аудитори звертають увагу на недостатній рівень претензійно-позовної роботи, що призвело до втрати гарантій на відшкодування за неналежно виконане будівництво.

"Про виявлені під час згаданих аудитів ознаки кримінальних правопорушень ми повідомили правоохоронні органи. На сьогодні ці матеріали включені до кількох кримінальних проваджень і станом на 2025 рік усі вони в процесі розслідування", – зауважила голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

Читайте також: Голова Агентства відновлення: Ями на трасах Київ-Одеса і Київ-Чоп залатаємо, коли будуть гроші і тепла погода

Нагадаємо:

Раніше Агентство відновлення та розвитку інфраструктури повідомило про складені акти для відновлення 80 доріг за гарантійними зобов'язаннями після складної зими. Дороги, які будувалися кілька років тому і отримали суттєві руйнування, мають отримати гарантійне відновлення.

Ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щойно це дозволять погодні умови, каже прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

У 2026 році на утримання доріг в Україні закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.

Більшість бюджетних коштів, передбачених на ремонт і утримання доріг у 2026 році, розписані на грудень, тож наразі їх фактично немає.