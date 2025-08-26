Уряд вдвічі зменшив непокриту "діру" бюджету на наступний рік. Як?

Обсяг непокритої міжнародними партнерами потреби державного бюджету на 2026 рік вдалося скоротити вдвічі: наразі вона становить близько 10 млрд дол., хоча ще декілька місяців тому оцінювалася у 19 млрд дол.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Аби зменшити непокриту міжнародною фінансовою допомогою потребу бюджету, Міністерство фінансів вирішило переглянути долю програми ERA Loans – кредиту, який країни G7 надали під заставу заморожених російських активів. Цей кредит буде погашатися доходами, які генерують ці активи, тому прям не впливає на розмір державного боргу.

Загальна сума ERA Loans – 50 млрд дол. Кошти Україна почала отримувати наприкінці 2024 року. Очікувалося, що це фінансування буде використовуватися протягом 3 років: по 20 млрд дол. у 2025-2026 роках та 10 млрд дол. у 2027 році.

Наразі Мінфін розраховує використати залишки цього кредиту вже у 2026 році, повідомили ЕП співрозмовники, ознайомлені з фінансовими планами уряду. Хоча таким чином уряд зміг зменшити непокритий дефіцит на 2026 рік, проте він збільшив фінансову невизначеність на наступні роки.

Саме тому урядовці вже зараз активно домовляються з партнерами про нові кредитні програми, які передбачатимуть більші обсяги фінансування. Наприклад, нову та більшу за обсягами програму Україна хоче отримати від МВФ: наразі на погашення та обслуговування боргів перед фондом уряд витрачає навіть більше коштів, ніж отримує нових траншів кредиту.

Успіх у переговорах про нові позики дещо полегшить розрахунки за старими боргами, одночасно фінансуючи оборону. Проте надалі частка боргових виплат ставатиме дедалі більш відчутною для держбюджету, обмежуючи можливості уряду фінансувати інші програми, зокрема відбудову чи економічний розвиток.