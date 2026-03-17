Аудитори розповіли, як реформується митниця

Митні органи оновлюють технічні засоби контролю та вдосконалюють систему управління ризиками, що має підвищити його ефективність.

Про це повідомляє Рахункова палата України.

Затверджено середньостроковий план заходів з реформування митних органів, оновлюються технічні засоби митного контролю, вдосконалюється система управління митними ризиками.

Кабінет Міністрів України та Державна митна служба України виконують рекомендації Рахункової палати, надані за результатами аудиту ефективності реалізації державної митної політики в умовах воєнного стану.

Цей аудит охоплював період 2022–2023 років та стосувався діяльності Державної митної служби України і низки регіональних митниць.

Аудитори встановили, що ефективність митного контролю обмежувалась застарілими засобами митного контролю та недостатнім рівнем автоматизації процедур. Крім того, на окремих митних постах бракувало підготовлених фахівців для роботи з такими технічними засобами.

За результатами аудиту Рахункова палата надала уряду, Міністерству фінансів України та митним органам 43 рекомендації, на виконання яких вже затверджено середньостроковий план заходів з досягнення цілей реформування митних органів у межах реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року.

Документ, зокрема, передбачає модернізацію пунктів пропуску та їх оснащення технічними засобами митного контролю.

Митні органи провели інвентаризацію наявних технічних засобів, проаналізували їхній технічний стан і визначили потребу в оновленні обладнання. Держмитслужба уже повідомила про отримання технічних засобів митного контролю у межах технічної допомоги від міжнародних партнерів України.

Розширено використання скануючих систем у пунктах пропуску, а також впроваджуються інструменти аналізу сканованих зображень транспортних засобів із використанням централізованої бази рентгенівських зображень.

Також митні органи вдосконалюють систему управління ризиками: розробляються нові та актуалізуються наявні профілі ризику, що має сприяти більш адресному застосуванню митного контролю та підвищенню його ефективності, зазначено у повідомленні.

Загалом із 43 рекомендацій виконано 42, одну – розпочато. Рахункова палата продовжує здійснювати моніторинг виконання рекомендацій.

