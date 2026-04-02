Міноборони повернули 57,5 мільйона гривень за давно "провалений" контракт

Підприємство, яке не виконало оборонний контракт в повному обсязі, змусили повернути Міністерству оборони України понад 57,5 мільйона гривень.

Про це розповідає Офіс генерального прокурора.

Повернення Міноборони понад 57,5 млн грн забезпечила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Контракт на виготовлення продукції оборонного призначення уклали Міноборони та державне підприємство бронетанкової спеціалізації ще у 2009 році, зазначено у повідомленні.

За даними слідства, після завершення дії договору у 2017 році частину продукції та комплектуючих замовнику так і не передали.

Прокурори звернулися до Господарського суду міста Києва та забезпечили рішення про зобов'язання підприємства передати Міноборони відповідне майно на суму понад 57,5 млн грн. Втім, із 2021 року підприємство рішення суду не виконувало.

"Під час примусового виконання з'ясувалося, що передати продукцію неможливо, адже частина виробів фактично не була виготовлена. У зв'язку з цим у 2025 році суд змінив спосіб виконання рішення: замість передачі майна підприємство зобов'язали сплатити кошти", – зазначає прокуратура.

У лютому 2026 року виконавче провадження завершено, боржник перерахував Міноборони 57,5 млн грн.

Тож, ці кошти будуть використані за призначенням для забезпечення потреб оборони, зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо:

