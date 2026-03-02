На Дніпропетровщині російський дрон атакував приміський поїзд, одна людина загинула.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда, який перебував у русі", – розповів Кулеба.

"На жаль, одна людина загинула. Приносимо співчуття родині та близьким. За попередньою інформацією, травмовано сім пасажирів", – написав він у Телеграм.

Локомотивна бригада негайно зупинила поїзд. Пасажирів евакуйовано, надано першу медичну допомогу. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, залізничники та фельдшер із найближчих станцій і депо.

Постраждалих госпіталізовано для надання подальшої необхідної медичної допомоги.

Наразі організовується подальше перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення, зазначив міністр.

28 лютого Росія атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині та влучила у електровоз.

27 січня російська армія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".

