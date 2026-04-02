Саудити запустили новий торговий шлях в обхід Ормузької Протоки
Саудівська Аравія запустила вантажну залізницю протяжністю в понад 1700 км як альтернативу Ормузькій протоці.
Про це пише Railway Gazette International.
Залізниця простягається від порту Абдулазіз в Перській затоці до кордону з Йорданією, звідки товари перевозитимуться автотранспортом до Червоного моря.
Потяги, кожен з яких зможе перевозити понад 400 контейнерів, курсуватимуть в обидва боки – це дозволить країні як продовжити експорт своєї продукції на світові ринки, так і ввозити іноземні товари.
Залізничний шлях удвічі перевищуватиме ефективність звичайного дорожнього. Крім того, він не створюватиме додаткового трафіку на дорогах країни.
Водночас у Йорданії товари продовжуватимуть свій шлях дорогами, адже залізниці країни не підходять для перевезення контейнерних вантажів.
Країни Перської затоки розглядають можливість будівництва нових трубопроводів через весь Аравійський півострів, щоб оминути Ормузьку протоку, яку вже місяць місяць блокує Іран.