Саудити запустили новий торговий шлях в обхід Ормузької Протоки

Саудівська Аравія запустила вантажну залізницю протяжністю в понад 1700 км як альтернативу Ормузькій протоці.

Про це пише Railway Gazette International.

Залізниця простягається від порту Абдулазіз в Перській затоці до кордону з Йорданією, звідки товари перевозитимуться автотранспортом до Червоного моря.

Потяги, кожен з яких зможе перевозити понад 400 контейнерів, курсуватимуть в обидва боки – це дозволить країні як продовжити експорт своєї продукції на світові ринки, так і ввозити іноземні товари.

Залізничний шлях удвічі перевищуватиме ефективність звичайного дорожнього. Крім того, він не створюватиме додаткового трафіку на дорогах країни.

Водночас у Йорданії товари продовжуватимуть свій шлях дорогами, адже залізниці країни не підходять для перевезення контейнерних вантажів.

Нагадаємо:

Країни Перської затоки розглядають можливість будівництва нових трубопроводів через весь Аравійський півострів, щоб оминути Ормузьку протоку, яку вже місяць місяць блокує Іран.