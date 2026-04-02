Саудити запустили новий торговий шлях в обхід Ормузької Протоки

Семен Рубан — 2 квітня, 16:00
Саудити запустили новий торговий шлях в обхід Ормузької Протоки
Саудівська Аравія запустила вантажну залізницю протяжністю в понад 1700 км як альтернативу Ормузькій протоці.

Про це пише Railway Gazette International.

Залізниця простягається від порту Абдулазіз в Перській затоці до кордону з Йорданією, звідки товари перевозитимуться автотранспортом до Червоного моря.

Потяги, кожен з яких зможе перевозити понад 400 контейнерів, курсуватимуть в обидва боки – це дозволить країні як продовжити експорт своєї продукції на світові ринки, так і ввозити іноземні товари.

Залізничний шлях удвічі перевищуватиме ефективність звичайного дорожнього. Крім того, він не створюватиме додаткового трафіку на дорогах країни.

Водночас у Йорданії товари продовжуватимуть свій шлях дорогами, адже залізниці країни не підходять для перевезення контейнерних вантажів.

Читайте також
Не лише нафта і газ. Світ на межі голоду через війну в Ірані

Нагадаємо:

Країни Перської затоки розглядають можливість будівництва нових трубопроводів через весь Аравійський півострів, щоб оминути Ормузьку протоку, яку вже місяць місяць блокує Іран.

Саудити запустили новий торговий шлях в обхід Ормузької Протоки
Іран відмовив двом китайським кораблям у проході через Ормуз
Іран вперше дозволив китайському кораблю пройти через Ормузьку протоку за гроші

