Міноборони: у березні Україна вразила 15 заводів, НПЗ та терміналів

"Березнева кампанія" Сил оборони України стала однією з наймасштабніших за кількістю уражених стратегічних підприємств: 5 заводів і 10 обʼєктів нафтопереробки.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Сили оборони України протягом березня 2026 року здійснили низку масштабних ударів по об'єктах військово-промислового комплексу Росії, говориться у повідомленні.

Операції охопили територію від тимчасово окупованого Криму, Донецької і Луганської областей до глибоких тилових районів рф, зокрема Ленінградську область.

Завдяки високоточним ударам протягом місяця уражено п'ять стратегічних заводів, зазначає міністерство.

Так, завод "Кремній Ел" у Брянську – одне з найбільших підприємств мікроелектроніки РФ. Уражено виробничий корпус та склад компонентів, завдяки чому перервано ланцюжок постачання мікросхем для ракет "Іскандер" та систем ППО на термін до півроку.

На авіазаводі "Авіастар" в Ульяновську пошкоджено стоянку та кліматичне укриття, уражено кілька літаків Іл-76 та Іл-78.

"Авіастар" є ключовим підприємством з виробництва та обслуговування важких транспортних літаків, що забезпечують логістику військ та дозаправку стратегічної авіації у повітрі.

Внаслідок удару по 123-й авіаремонтному заводу (Стара Русса) уражено ангари для Іл-76, пошкоджено стратегічний літак ДРЛВ А-50.

Це великий центр ремонту авіатехніки РФ. Виведення його з ладу може критично сповільнити відновлення авіапарку окупантів, запевняє українське оборонне відомство.

Внаслідок удару по Алчевському металургійному комбінату на підприємстві було зафіксовано масштабну пожежу.

Воно задіяне у виготовленні корпусів артилерійських снарядів (виливка та первинна обробка заготовок великого калібру), а також у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії, пояснює міністерство.

Уражено єдиний центр обслуговування систем ППО С-400 у Криму – інноваційний центр "Граніт" (Севастополь). "Це робить неможливим оперативний ремонт складних зенітно-ракетних систем на півострові, створюючи тривалі прогалини у куполі ППО", – говориться у повідомленні.

Далекобійні удари по росії у березні зупинили значну частину нафтового експорту рф на Балтиці. Загалом завдяки deep strike уражено 10 обʼєктів нафтової промисловості: НПЗ рф, термінали і порти, повідомляє Міноборони.

Так, "Албашнєфть" та "Афіпський" НПЗ – ключові постачальники дизельного пального для південного угруповання військ РФ.

Порт "Кавказ" та нафтопаливний термінал "Шесхаріс" (Новоросійськ) – критичні вузли перевалки нафти та палива для забезпечення Чорноморського флоту.

НПЗ "Саратовський" та "Башнєфть-Уфанєфтехім" – гіганти переробки, що забезпечують внутрішній військовий резерв та стабільність паливного ринку РФ.

"Кірішський" та "Ярославський" НПЗ – основні джерела авіаційного гасу для аеродромів західного та північного округів Росії.

"Транснєфть – порт Приморськ" та "НОВАТЕК-Усть-Луга" – стратегічні термінали на Балтиці. Їх ураження блокує валютні надходження від експорту та зупиняє логістику енергоносіїв.

Крім того, уражено 14 складів паливно-мастильних матеріалів. Вони забезпечують оперативну заправку танків та БТР безпосередньо перед виходом на позиції, додали у міністерстві.

Раніше у Міноборони повідомили, що комплексні удари Сил оборони України по інфраструктурі в Ленінградській області заблокували значну частину нафтового експорту Росії на Балтиці.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України протягом тижня уразили два авіаційні заводи Росії, а загалом з початку широкомасштабного вторгнення ударів завдано по пʼяти таких стратегічних обʼєктах.

Упродовж січня та лютого Сили оборони України уразили три великі російські підприємства військово-промислового комплексу Росії.

У січні та лютому Сили оборони України завдали понад 40 ударів по обʼєктах нафтогазової інфраструктури та інших цілях на території Росії, за цей період уражено 13 НПЗ та інших обʼєктів нафтагазового комплексу.

Торік українські безпілотники не менше 81 разу атакували російські нафтопереробні заводи, в результаті чого до початку осені вони втратили, за різними оцінками, від 10% до 20% потужностей, а простої первинної переробки нафти у РФ побили історичні рекорди.