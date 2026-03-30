Федоров розповів про створення перших приватних підрозділів ППО

Одна з компаній-учасників експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони вже підготувала власну групу, ще на 13 підприємствах групи формують.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Запущений урядом експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони вже реалізується і дає перші результати", – написав він у Телеграм.

За його словами, одна з компаній-учасників проєкту вже підготувала власну групу ППО. Станом на сьогодні вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala.

Паралельно триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в Міністерстві оборони статус уповноваженого суб'єкта господарювання.

"Станом на зараз усі групи перебувають на різних етапах підготовки: деякі вже виконують бойові завдання, інші проходять навчання, решта завершує підготовку й найближчим часом посилить протиповітряну оборону країни", – говориться у повідомленні.

Приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній — захищає об'єкти та бере участь у перехопленні Shahed. Це системне рішення, яке дає змогу швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи, зазначив міністр.

Бізнес і компанії можуть розвивати приватні ППО та захищати власну інфраструктуру. Приватні групи отримують озброєння, діють під координацією Повітряних сил і стають частиною загальної архітектури захисту неба.

"Результат — більше захищених об'єктів, більше збитих цілей, швидше реагування на атаки", – зазначив Федоров.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд вносить зміни до проєкту із залучення підприємств до державної системи ППО, ухваленого в листопаді 2025.