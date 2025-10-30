Рада звертає увагу на значне зростання безмитних квот ЄС на перероблену продукцію

Україна та ЄС суттєво збільшують безмитні квоти на частину агропродукції. У парламентському комітеті з питань аграрної та земельної політики вважають, що для України це вагомий сигнал про поглиблення інтеграції до ЄС.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

"З 29 жовтня 2025 року набрали чинності зміни до тарифних графіків у взаємній торгівлі між Україною та Європейським Союзом, що відкриває новий етап економічного співробітництва між країнами", – говориться у повідомленні.

Ці зміни було ухвалено 15 жовтня 2025 року, нагадує пресслужба апарату ВР.

"Рішення №3/2025, ухвалене в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передбачає скасування або значне зменшення ставок ввізного мита та збільшення обсягів тарифних квот для українських агрохарчових товарів при експорті їх до ЄС", – говориться у повідомленні.

Зокрема, найбільше збільшення обсягів безмитних поставок порівняно з 2021 р. отримали мед (квота зросла на 483% – з 6 до 35 тис. тонн) та цукор: (квота на білий цукор збільшилася на 400% – з 20 до 100 тис. тонн).

Також йдеться про сухе знежирене молоко: обсяг збільшився на 208% – з 5 до 15,4 тис. тонн. Обсяг квоти на яйця збільшився на 200% – з 6 до 18 тис. тонн. Квоту на м'ясо птиці збільшили на 33% – з 90 до 120 тис. тонн.

Крім того, значне зростання продемонстрували квоти на перероблену продукцію. Так, квота на висівки та їх залишки збільшилася на 405% (з 21 до 85 тис. тонн), а на ячмінну крупу та шрот – на 423% (з 7,8 до 33,2 тис. тонн).

"Угода також передбачає нові категорії квот для виокремленої продукції – це товари, для яких окрему безмитну квоту виділили зі складу більшої, загальної квоти", – говориться у повідомленні.

"Раніше обсяги експорту таких товарів зараховувались у межах квоти на сировину, з якої вони виготовлені. Зокрема, відокремлено з чинних квот борошно з пшениці, ячменю та кукурудзи, експорт якого раніше враховувався в загальних квотах на пшеницю, кукурудзу та ячмінь", – зазначили у профільному комітеті.

Тепер експортери можуть безмитно поставити до Європейського Союзу не лише 1,3 млн тонн пшениці, але й додатково 30 тис. тонн борошна з неї, додають у комітеті.

Інформація про оновлені обсяги тарифних квот на 2025 рік розміщена на Єдиному державному інформаційному веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Нагадаємо:

Зміни до тарифних графіків у взаємній торгівлі між Україною та Європейським Союзом набрали чинності 29 жовтня 2025 року.

Раніше депутатка Європарламенту Карін Карлсбро заявила, що причиною високих квот на торгівлю українською агропродукцією є "аграрне лобі" в ЄС.

6 червня "торговий безвіз" з Євросоюзом офіційно закінчився: для України повернули квоти. Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Перші автономні торговельні заходи набули чинності 4 червня 2022 року терміном на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти і торгівельні обмеження для українських товарів. Тому їх двічі продовжували - 6 червня 2023 року і 6 червня 2024 року.

Скасування торговельних преференцій з боку Європейського Союзу коштуватиме Україні 700 мільйонів доларів у 2025 році.

Рада ЄС 13 жовтня має ухвалити рішення про зміну митних квот для окремих агропозицій з України.

Раніше повідомлялося, що скасування Євросоюзом тимчасових заходів, які раніше забезпечували переважно безмитний доступ українського експорту на ринок ЄС, ведуть до різкого падіння експорту України, а нові тарифні квоти частково компенсують втрат не повністю.