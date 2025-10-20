Український експорт може впасти, незважаючи на нові квоти ЄС – дослідження

Скасування Євросоюзом тимчасових заходів, які раніше забезпечували переважно безмитний доступ українського експорту на ринок ЄС, ведуть до різкого падіння експорту України, а нові тарифні квоти частково компенсують втрат не повністю.

Про це йдеться у дослідженні, проведеному Веронікою Мовчан, директоркою з наукової роботи ІЕД, та Рікардо Джуччі, керуючим директором Berlin Economics, у рамках проєкту German Economic Team (GET).

"Скасування Євросоюзом тимчасових автономних торговельних заходів (Autonomous Trade Measures, ATMs), які забезпечували переважно безмитний доступ українського експорту на ринок ЄС з червня 2022 року по червень 2025 року, ведуть до різкого падіння експорту України до ЄС", – говориться у повідомленні.

"При цьому нові тарифні квоти, які запрацюють з кінця жовтня 2025-го, частково компенсують втрати, але не повністю. Водночас загальне скорочення експорту буде значно меншим, ніж могло би бути, через переорієнтацію вивільнених обсягів на ринки поза межами ЄС", – стверджує дослідниця.

"У порівнянні з тимчасовими ATMs, які забезпечували переважно безмитний доступ з червня 2022 року по червень 2025 року, нові тарифні квоти передбачають ввізні мита понад визначені обсяги, які є нижчими за ті, що склались протягом останніх років", – говориться у дослідженні.

Аналітики оцінюють, що експорт України до ЄС зменшиться на 1,14 млрд дол. США на рік порівняно з показниками 2024 року.

Основною причиною цих втрат є різке очікуване скорочення експорту в ЄС пшениці. Поставки, за розрахунками, впадуть на 894 млн дол. США щорічно, що становитиме чотири п'ятих від загального скорочення експорту до ЄС.

Експорт цукру, ячменю, м'яса птиці, яєць, яблучного соку та меду також зазнають втрат.

Однак, якщо порівнювати нові тарифні квоти зі старими, які діяли до червня 2022 року, й які знову почали діяти з червня 2025, нинішні зміни означають суттєву лібералізацію торгівлі.

Так, повністю скасовано чотири тарифні квоти, ще 26 – розширено. Найбільш значне розширення відбулося для меду, цукру, ячмінної крупи та висівок.

Ця лібералізація пропонує потенційне розширення безмитного експорту на суму 630 млн дол. США на рік, або 35% порівняно з попередніми умовами, і може заощадити до 165 млн дол. США на імпортних митах.

"Причина скорочення експорту – це скасування автономних торговельних заходів, що діяли з середини 2022-го. Нові тарифні квоти, які вводяться зараз, на жаль, недостатньо великі, щоб нівелювати це скасування", – зазначила співавторка дослідження Вероніка Мовчан.

"Проте, по-перше, нові тарифні квоти є постійними і впливають на довгострокові інвестиційні рішення, на відміну від короткострокових ATMs. А, по-друге, експорт постраждає набагато менше через переорієнтацію українських експортерів на інші ринки", – каже вона.

Так, очікується, що українські експортери переорієнтують вивільнені обсяги на ринки поза межами ЄС. Оцінене річне скорочення експорту до ЄС на 1,14 млрд дол. США буде частково компенсовано за рахунок переорієнтації 891 млн дол. США експорту на інші напрямки.

Відповідно, оцінене річне скорочення загального експорту України є більш помірним і становить 253 млн дол. США. Втрати обумовлені вищими транспортними витратами, переважно для відправки пшениці за межі ЄС та нижчими цінами на альтернативних ринках для таких продуктів, як м'ясо птиці, цукор та яблучний сік.

Відповідно загальне скорочення еквівалентне 0,6% від загального обсягу експорту у 2024 році.

Нагадаємо:

Раніше депутатка Європарламенту Карін Карлсбро заявила, що причиною високих квот на торгівлю українською агропродукцією є "аграрне лобі" в ЄС.

6 червня "торговий безвіз" з Євросоюзом офіційно закінчився: для України повернули квоти. Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Перші автономні торговельні заходи набули чинності 4 червня 2022 року терміном на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти і торгівельні обмеження для українських товарів. Тому їх двічі продовжували - 6 червня 2023 року і 6 червня 2024 року.

Скасування торговельних преференцій з боку Європейського Союзу коштуватиме Україні 700 мільйонів доларів у 2025 році.

Рада ЄС 13 жовтня має ухвалити рішення про зміну митних квот для окремих агропозицій з України.