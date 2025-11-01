Україна призупинила експорт дров і деревини

Уряд тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Рішення передбачає ліцензування експорту — нульову квоту до кінця року.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Це необхідний крок, щоб подбати про людей взимку, зберегти роботу наших підприємств і зменшити навантаження на екологію", – зазначила вона.

Свириденко підкреслила, що обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився за час повномасштабного вторгнення. Підприємства, які могли б працювати, простоюють чи працюють на мінімальних потужностях через брак деревини.

Крім того, військо потребує деревини для своїх потреб. Від наявності деревини залежить життя в сільських громадах, де дрова є ключовим ресурсом для опалення взимку.

До того ж війна принесла значну шкоду довкіллю. Частина лісів тимчасово окуповані чи пошкоджені бойовими діями. Тому експорт деревини створюватиме додаткове навантаження на навколишнє середовище, наголосила прем'єр-міністр.

Нагадаємо:

У вересні Кабмін запустив програму з компенсації коштів за опалення будинку дровами, яка поширюватиметься на прифронтові громади із загальним населенням у 6,6 мільйонів людей.

За підсумками біржових торгів із поставкою у четвертому кварталі філії ДП "Ліси України" продали 99% деревної продукції.

Зазначається, що середня ціна круглого лісу зросла до 6,8 тис. грн/м³ (у третьому кварталі — 5,7 тис. грн/м³, у другому — 5,4 тис. грн/м³).

Середня ціна дров промислового використання — 2,3 тис. грн/м³ (у третьому кварталі — 1,8 тис. грн/м³, у другому — 1,5 тис. грн/м³).