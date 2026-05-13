Китайський автовиробник хоче поглинути недозавантажені автозаводи у ЄС

Найбільший у світі виробник електромобілів, китайська компанія BYD, веде переговори зі Stellantis NV та іншими європейськими автовиробниками про придбання недостатньо завантажених заводів у ЄС.

Про це повідомило Bloomberg з посиланням на виконавчу віцепрезидентку BYD Стеллу Лі.

Компанія обговорює потенційні угоди відносно заводів у Італії. У довгостроковій перспективі такі країни, як Франція, також цікаві через низькі ціни на електроенергію.

"Ми ведемо переговори не лише зі Stellantis, а й з іншими компаніями. Ми шукаємо будь-який доступний завод у Європі, тому що хочемо використовувати ці вільні потужності", – заявила Лі на полях конференції Financial Times Future of the Car у Лондоні.

BYD воліла б експлуатувати заводи самостійно, а не мати спільні підприємства, оскільки це "простіше" для компанії, сказала Лі.

Bloomberg пише, що BYD агресивно розширюється за кордон, при цьому продажі в Європі стрімко зростають.

Автовиробник отримує вигоду від підвищення попиту на електромобілі після різкого зростання цін на паливо внаслідок війни на Близькому Сході.

Читайте також:

Не розкіш, а засіб пересування: як економічні обставини змінюють попит на автомобілі

Нагадаємо:

Бразилія внесла китайську компанію BYD до реєстру роботодавців, які піддавали працівників умовам, подібним до рабства, після скандалу 2024 року, коли китайських робітників називали жертвами торгівлі людьми та контрактів із зловживаннями.