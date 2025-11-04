Рада ухвалила закон про локалізацію у "оборонці"

Верховна Рада проголосувала за локалізацію в оборонних закупівлях цивільних товарів, законопроект №13392 прийнято в першому читанні.

Про це у Facebook написав заступник голови парлментського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Вимога локалізації поширюватиметься на ​​закупівлі понад мільйон гривень.

"Суть цієї ініціативи – повернення здорового глузду у закупівлі різних видів техніки та продукції легкої промисловості для потреб Сил оборони", – зазначив Кисилевський.

"Форма для бійців ЗСУ має шитися в Україні. Для цього є всі можливості – у легпромі зайнято понад 100 тисяч українців на сотнях підприємств по всій країні", – пояснив він.

"Час від часу ми стикаємося з ганебними спробами закупівлі турецької форми чи китайських кранів. А нещодавно ДОТ примудрився розіслати листа, що шукає НЕ українських постачальників форми для армії", – зауважив заступник голови комітету і підкреслив, що цьому час покласти край.

"Все, що виробляється в Україні, має купуватись в Україні. І для цього є не лише патріотичні міркування. До 40% вартості купленого українського товару повертається податками в бюджет і йде на ЗСУ", – додав він.

Нагадаємо:

Раніше ГО Transparency International Ukraine заявила, що законопроєкт про локалізацію, який Верховна Рада розглядатиме у першому читанні, може спричинити складнощі в роботі, зокрема, аудиторам, а в оборонній сфері локалізація може стати неціновим критерієм.

Раніше Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City.

Також повідомлялося, що уряд дозволив Фонду розвитку інновацій закуповувати спеціальні інноваційні технології, зокрема робототехніку, безпілотні системи тощо без застосування процедур закупівель, визначених законодавством.

Тим часом Рахункова палата розпочала аудит діяльності (ефективності) на тему "Розвиток інновацій та технологій для потреб оборони під час воєнного стану".