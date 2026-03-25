Україна та НАТО проводять перший конкурс для спільних оборонних розробок

Україна разом із НАТО запустили конкурс, який передбачає створення спільних оборонних проєктів, кожен з яких отримає по мільйону євро фінансування.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Перший конкурс у межах програми UNITE — BRAVE NATO передбачає створення спільних оборонних рішень між українськими компаніями та компаніями країн Альянсу, оголошення переможців заплановано на літо, говориться у повідомленні.

На першому етапі конкурсу відбувається формування B2B-партнерств між компаніями з України та держав-членів НАТО для подальшої розробки спільних технологічних продуктів для українського поля бою.

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що від України програму координує кластер оборонних інновацій Brave1.

"Для ефективної взаємодії створили відповідний функціонал на порталі Brave1, доступний після реєстрації та проходження перевірки", – зазначив він.

Тематика першого конкурсу охоплює напрями протидії ворожим БпЛА та засоби протиповітряної оборони.

Ідеться про системи активного захисту від FPV-дронів, протидія дронам класу Shahed, підсилення радіоелектронної розвідки (SIGINT) та електромагнітних технологій, розвиток автономних систем наведення та платформи для польотів на великій висоті.

"Бюджет першого конкурсу становить 10 мільйонів євро. До одного мільйона євро передбачено на кожен спільний проєкт, із обмеженням до 500 тисяч євро", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Міноборони змінює підхід до закупівель БпЛА та розподілу бюджету: потреба у дронах формуватиметься автоматично на основі даних з поля бою, а 80% коштів спрямовуються виключно на рішення, які довели ефективність.

За ініціативи Brave1 український defense tech стартап Farsight Vision залучив фінансування у розмірі 7,2 мільйона євро від європейських інвесторів.

Минулого року українські оборонні стартапи залучили вже понад 105 мільйонів доларів. Це третина всіх ранніх інвестицій Європи у сфері оборонних технологій.

Раніше Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації України запускають грантовий конкурс Brave1 для рішень у сфері штучного інтелекту.

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкти щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, які передбачають створення в Україні податкового простору Defence City.