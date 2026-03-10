Міноборони змінює підхід до закупівель БпЛА та розподілу бюджету: потреба у дронах формуватиметься автоматично на основі даних з поля бою, а 80% коштів спрямовуються виключно на рішення, які довели ефективність.

Про це інформує Міністерство оборони України

"Перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі дозволить прибрати неефективні рішення, які військові змушені доопрацьовувати самостійно. Держава закуповуватиме лише ті безпілотні літальні апарати, які працюють, вражають цілі та довели свою ефективність на фронті", – говориться у повідомленні.

Генеральний штаб ЗСУ за запитом підрозділів формуватиме перелік БпЛА для закупівлі тільки з технічними характеристиками – без назви чи конкретного виробника.

Які конкретні вироби відповідно до бойових задач закуповувати для підрозділів на фронті, визначатиме рейтинг БпЛА на основі бойових даних з цифрових систем – еБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control.

Так, еБали – статистика реальної ефективності засобів на полі бою, DOT-Chain та Brave1 Market – дані про те, що військові частини купують самостійно (реальний попит на місцях), DELTA та Mission Control – матриця синхронізації та аналітика бойового застосування.

Відповідний наказ підписав міністр оборони України Михайло Федоров.

"Це вперше, коли рішення про закупівлі формуються автоматично на основі реальних бойових даних. Якщо дрон не літає або не вражає цілі – система просто не згенерує на нього потребу. Важливий лише реальний бойовий результат", – наголосив він.

Також впроваджується новий підхід до розподілу бюджету. Тепер 80% коштів будуть спрямовувати виключно на рішення, які довели свою ефективність за даними систем.

Ще 20% коштів йтимуть на інновації та закупівлю нових розробок для тестування в бойових умовах, що дозволяє швидко перевіряти нові технології без зайвої бюрократії.

