Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Аудитори оцінять стан розвитку оборонних технологій в Україні

Андрій Муравський — 8 вересня, 20:55
Аудитори оцінять стан розвитку оборонних технологій в Україні
Getty Images

Рахункова палата розпочала аудит діяльності (ефективності) на тему "Розвиток інновацій та технологій для потреб оборони під час воєнного стану".

Про це повідомляється на сайті Рахункової палати.

"Мета контрольного заходу – оцінити стан організації розвитку інновацій та технологій для потреб оборони в умовах воєнного стану", – говориться у повідомленні.

Аудитори також мають дослідити, чи забезпечили Міністерство цифрової трансформації та Фонд розвитку інновацій належну підтримку українських технологічних розробок і рішень, визначених пріоритетними для держави.

"Очікується, що результати аудиту дадуть можливість надати рекомендації щодо удосконалення діяльності державних органів у сфері розвитку інновацій, зокрема щодо використання державних коштів на такі цілі", – говориться у повідомленні.

До контрольного заходу залучені фахівці Департаменту контролю (аудиту) у сфері виконання загальнодержавних функцій, цифрової трансформації, управління державним майном та захисту економіки. Звіт про результати аудиту планується розглянути на засіданні Рахункової палати у грудні.

Нагадаємо:

Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації України запускають грантовий конкурс Brave1 для рішень у сфері штучного інтелекту.

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкти щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, які передбачають створення в Україні податкового простору Defence City.

Раніше повідомлялося, що Україна розвиватиме "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії, і на цю програму на 2025 рік очікується залучити понад мільярд доларів.

Запорізька область розпочне масштабне виробництво компонентів для протипіхотних мін.

Рахункова палата аудит ОПК технології

технології

Аудитори оцінять стан розвитку оборонних технологій в Україні
До 100 млн грн за проривні ШІ-рішення: уряд запускає грантовий конкурс Brave1
Французького конкурента OpenAI оцінили в $14 мільярдів після останньої інвестиції

Останні новини