Аудитори оцінять стан розвитку оборонних технологій в Україні
Рахункова палата розпочала аудит діяльності (ефективності) на тему "Розвиток інновацій та технологій для потреб оборони під час воєнного стану".
Про це повідомляється на сайті Рахункової палати.
"Мета контрольного заходу – оцінити стан організації розвитку інновацій та технологій для потреб оборони в умовах воєнного стану", – говориться у повідомленні.
Аудитори також мають дослідити, чи забезпечили Міністерство цифрової трансформації та Фонд розвитку інновацій належну підтримку українських технологічних розробок і рішень, визначених пріоритетними для держави.
"Очікується, що результати аудиту дадуть можливість надати рекомендації щодо удосконалення діяльності державних органів у сфері розвитку інновацій, зокрема щодо використання державних коштів на такі цілі", – говориться у повідомленні.
До контрольного заходу залучені фахівці Департаменту контролю (аудиту) у сфері виконання загальнодержавних функцій, цифрової трансформації, управління державним майном та захисту економіки. Звіт про результати аудиту планується розглянути на засіданні Рахункової палати у грудні.
Нагадаємо:
Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації України запускають грантовий конкурс Brave1 для рішень у сфері штучного інтелекту.
Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкти щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, які передбачають створення в Україні податкового простору Defence City.
Раніше повідомлялося, що Україна розвиватиме "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії, і на цю програму на 2025 рік очікується залучити понад мільярд доларів.
Запорізька область розпочне масштабне виробництво компонентів для протипіхотних мін.