Аудитори оцінять стан розвитку оборонних технологій в Україні

Рахункова палата розпочала аудит діяльності (ефективності) на тему "Розвиток інновацій та технологій для потреб оборони під час воєнного стану".

Про це повідомляється на сайті Рахункової палати.

"Мета контрольного заходу – оцінити стан організації розвитку інновацій та технологій для потреб оборони в умовах воєнного стану", – говориться у повідомленні.

Аудитори також мають дослідити, чи забезпечили Міністерство цифрової трансформації та Фонд розвитку інновацій належну підтримку українських технологічних розробок і рішень, визначених пріоритетними для держави.

"Очікується, що результати аудиту дадуть можливість надати рекомендації щодо удосконалення діяльності державних органів у сфері розвитку інновацій, зокрема щодо використання державних коштів на такі цілі", – говориться у повідомленні.

До контрольного заходу залучені фахівці Департаменту контролю (аудиту) у сфері виконання загальнодержавних функцій, цифрової трансформації, управління державним майном та захисту економіки. Звіт про результати аудиту планується розглянути на засіданні Рахункової палати у грудні.

Нагадаємо:

Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації України запускають грантовий конкурс Brave1 для рішень у сфері штучного інтелекту.

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкти щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, які передбачають створення в Україні податкового простору Defence City.

Раніше повідомлялося, що Україна розвиватиме "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії, і на цю програму на 2025 рік очікується залучити понад мільярд доларів.

Запорізька область розпочне масштабне виробництво компонентів для протипіхотних мін.