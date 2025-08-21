Рада ухвалила ключові закони для запуску Defence City

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Законопроєкт #13420 вносить зміни до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, а законопроєкт #13421 — до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

"Це фундамент для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, який не лише посилить обороноздатність держави, а й створить нові можливості для інвестицій, технологій та робочих місць", – написав Гетманцев у Telegram.

Законопроєкти були суттєво доопрацьовані спільно з Міністерством оборони України та у тісній співпраці з бізнесом до другого читання, зазначив голова комітету.

"Запроваджується правовий режим Defence City до 1 січня 2036 року (або до вступу України в ЄС). Замість Переліку підприємств ОПК створюється Реєстр Defence City під управлінням Міноборони", – зазначив він.

Резиденти Defence City отримають податкові пільги, митні процедури та експортний контроль товарів військового призначення будуть спрощені.

Також нове законодавство передбачає можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та підтримку релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей.

Нагадаємо:

Раніше Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкти щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, які передбачають створення в Україні податкового простору Defence City.

Раніше повідомлялося, що до Верхованої Ради України подано на реєстрацію пакет законопроектів про Defence City.

У покеті передбачено запровадження переліку підприємств оборонно-промислового комплексу (резидентів Defence City), який вестиме Міністерство оборони України.

Раніше повідомлялося, що Україна розвиватиме "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії, і на цю програму на 2025 рік очікується залучити понад мільярд доларів.