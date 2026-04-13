Уряд пришвидчує впровадження оборонних інновацій

Кабінет Міністрів України запустив експериментальний проєкт, який дозволяє швидко закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні рішення для потреб оборони.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Раніше не існувало процедури, яка дозволяла б Міноборони закуповувати інновації для тестування у військах, інновації потрапляли у війська несистемно, говориться у повідомленні.

Ключові зміни, які передбачає постанова уряду:

Міноборони має право швидко закуповувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою;

підрозділи Збройних Сил України отримують інновації для бойового тестування і приймають рішення щодо їхньої ефективності;

перевірені у бою рішення отримують шлях для включення в потребу на постачання.

"У сучасній війні перемагає той, хто швидше впроваджує технології. Рішення, які з'являються сьогодні, мають працювати на полі бою вже завтра", – наголосив міністр оборони Михайло Федоров.

Цей проєкт разом із попередніми змінами щодо нового підходу до оборонних закупівель БпЛА має на меті забезпечити війська лише перевіреною на ефективність технікою.

Йдеться про інноваційні товари, технології, програмне забезпечення та рішення, які можуть посилити спроможності війська вже зараз.

Це дає змогу скоротити шлях від розробки до застосування, швидше реагувати на потреби фронту та вибудувати системний зворотний зв'язок між військовими й розробниками.

Раніше повідомлялося, що Міноборони змінює підхід до закупівель БпЛА та розподілу бюджету: потреба у дронах формуватиметься автоматично на основі даних з поля бою, а 80% коштів спрямовуються виключно на рішення, які довели ефективність.

Раніше у Міністерстві оборони заявили, що спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання: з $1 млрд до $35 млрд.

У 2025 році підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" збільшили обсяги виробництва озброєння та військової техніки у півтора раза порівняно з попереднім роком.

У четвертому кварталі 2025 року виробники озброєння отримали 30 ліцензій на використання технологій, які розробили в межах Міноборони.