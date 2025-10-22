Законопроєкт про локалізацію має низку недоліків – TI Ukraine

Законопроєкт про локалізацію, який у першому читанні Верховна Рада розглядатиме сьогодні може спричинити складнощі в роботі, зокрема, аудиторам, а в оборонній сфері локалізація може стати неціновим критерієм.

Така позиція ГО Transparency International Ukraine.

Парламентський комітет з питань економічного розвитку ухвалив внести на розгляд парламенту та рекомендували прийняти за основу Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких законодавчих актів України щодо місцевої складової (локалізації) в публічних та оборонних закупівлях.

"Головна ідея — зробити локалізацію більш ефективною. Для цього насамперед передбачили міністерські "верифікаційні виїзні перевірки" виробників, що включили свої товари до переліку локалізованих", – зазначають у громадській організації.

Для замовників передбачили ще більше паперової і не тільки роботи. Вимоги локалізації посиляться на всіх стадіях — від планування закупівлі до штрафів на постачальника.

Державна аудиторська служба України хочуть зобов'язати робити те, що вона і так робить — перевіряти зокрема і чи застосовано в закупівлі вимоги локалізації у випадках, передбачених законом.

Закон не визначатиме, що таке "верифікаційні виїзні перевірки", підстав та процедури їх здійснення, юридичних наслідків для бізнесу і замовників, – зазначають у TI Ukraine.

"Повноваження щодо виїзних перевірок будуть перетинатись у Мінекономіки та створеної ним Комісії. Не кажучи вже про те, що такі повноваження взагалі є неприродними для Мінекономіки як органу, що формує та реалізує державну політику, і не належить до контролюючих органів", – говориться у повідомленні.

TI Ukraine закликає депутатів не підтримувати законопроєкт 13392 у нинішній редакції.

Нагадаємо:

Раніше заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський повідомив, що заявки від виробників 25 видів товарів на розширення локалізації свідчить про затребуваність політики локалізації.

"Три роки як набув чинності закон про локалізацію. Це закон, з якого фактично почалась кардинальна зміна державної економічної політики, яку сьогодні всі знають під назвою "Зроблено в Україні", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровані два законопроєкти, які передбачають компенсацію промислових інвестицій через податки. Інвестиційні проекти, які можна буде компенсувати через податки, мають бути реалізовані у переробній промисловості.

Раніше повідомлялося, що до Верхованої Ради України подано на реєстрацію пакет законопроектів про Defence City.

У покеті передбачено запровадження переліку підприємств оборонно-промислового комплексу (резидентів Defence City), який вестиме Міністерство оборони України.