Фонду інновацій дозволили купувати оборонні технології без процедур закупівель

Уряд дозволив Фонду розвитку інновацій закуповувати спеціальні інноваційні технології, зокрема робототехніку, безпілотні системи тощо без застосування процедур закупівель, визначених законодавством.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до пункту 9 "Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", – говориться у повідомленні.

Згідно з рішенням Уряду, Фонд розвитку інновацій зможе закуповувати спеціальні інноваційні технології, зокрема робототехніку, безпілотні системи, розробки подвійного та військового призначення, без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законодавством.

Зміна стосується закупівель, необхідних для забезпечення діяльності експериментального підрозділу NEXT.

"Розробка і тестування бойових дронів, наземних роботів, водних платформ потребує швидкого та гнучкого постачання компонентів. Традиційні закупівельні процедури передбачають конкурентність, а для реалій фронту необхідно здійснювати закупівлі переважно у виробників", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

"Спрощення дозволить Фонду напряму отримувати необхідні технології та обладнання для прискореного тестування, адаптації та передачі військовим. Це посилить нашу технологічну перевагу і допоможе зберегти життя захисників", — запевняє він.

Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених законом "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджені постановою Кабінету Міністрів України №1178 від 12 жовтня 2022 року.

Документ визначає порядок і умови проведення закупівель під час воєнного стану, встановлює заборону на закупівлі у громадян та компаній держав-агресорів, а також закріплює, що закупівлі мають здійснюватися з дотриманням принципів прозорості, добросовісної конкуренції та ефективного використання коштів, визначених законом.

Нагадаємо:

Раніше Рахункова палата розпочала аудит діяльності (ефективності) на тему "Розвиток інновацій та технологій для потреб оборони під час воєнного стану".

Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації України запускають грантовий конкурс Brave1 для рішень у сфері штучного інтелекту.

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкти щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, які передбачають створення в Україні податкового простору Defence City.

Раніше повідомлялося, що Україна розвиватиме "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії, і на цю програму на 2025 рік очікується залучити понад мільярд доларів.