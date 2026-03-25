Рада підтримала ратифікацію угоди з ЄІБ щодо відновлення доріг

Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення дорожньої інфраструктури, яка передбачає залучення 230 мільйонів євро в межах ініціативи ЄС "Шляхи солідарності".

Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Законопроєкт був поданий у парламент Президентом України Володимиром Зеленським. Йдеться про залучення 230 млн євро в межах ініціативи ЄС "Шляхи солідарності". Перший транш – 134 млн євро.

Кошти будуть спрямовані на відновлення під'їздів до пунктів пропуску у Львівській області, відновлення дорожньої інфраструктури в Одеській області, а також реалізацію проєктів, які забезпечують стабільну логістику та експорт, зазначив Кулеба.

"Окремий пункт – ключові міжнародні маршрути: Київ – Чоп (М-06), Київ – Ковель – Ягодин (М-07), Львів – Шегині (М-11) та Одеса – Рені (М-15). Саме ці дороги забезпечують основні логістичні коридори до країн ЄС і роботу експорту", – написав він у Телеграм.

"Сьогодні дороги – це не лише про транспорт. Це про військову логістику, швидкість переміщення, евакуацію, роботу критичних служб і стійкість економіки. Це елемент оборони країни", – наголосив міністр.

За його словами, особливо це стосується прифронтових територій, де тисячі кілометрів доріг потребують відновлення і посилення. За нашими оцінками, йдеться про щонайменше 4000 км таких доріг.

Ця угода також дозволяє покращити з'єднання з мережею TEN-T, зменшити вузькі місця в логістиці, підвищити безпеку руху та пришвидшити доставку гуманітарних і експортних вантажів, зазначив Кулеба.

Нагадаємо:

Раніше Міністерству розвитку громад та територій доручили активізувати роботу над залученням додаткових ресурсів для ремонту доріг — зокрема під держгарантії у співпраці з міжнародними партнерами.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Міністерству розвитку громад і територій необхідно підвищити темпи виконання дорожніх робіт: з поточних 60 тисяч квадратних метрів на день до 150 тисяч до кінця березня.

За словами очільника Державного агентства відновлення та розвитку Сергія Сухомлина, на відновлення доріг державного значення після важкої зими 2025-2026 року потрібно близько 12-14 мільярдів гривень.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 червня 2026 року на усіх міжнародних та державних трасах проведуть ямковий ремонт.