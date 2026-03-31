Трасу державного значення на Тернопільщині тимчасово перекриють

З 31 березня до 1 липня буде заборонено рух транспорту дорогою державного значення Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка.

Про це інформує Агентство відновлення.

Сьогодні з 18:00 години буде заборонено рух транспорту дорогою Н-02 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка км 45+402, говориться у повідомленні.

Це пов'язано з аварійно-відновлювальними роботами на мосту — ділянці від міста Кременець у напрямку Почаєва.

Спеціалісти ДП "Дорожній науково-технічний центр" обстежили міст та визначили його аварійним з максимально допустимим навантаженням 3,5 тон.

Такий стан потребує оперативного відновлення, адже створює загрозу для учасників дорожнього руху, пояснили у Агентстві відновлення.

Щоб відновити безпечний рух транспорту, терміново розпочинають роботи, які триватимуть до 1 липня.

Агентство просить водіїв неухильно дотримуватися вимог нових дорожніх знаків та інформаційних панно.

