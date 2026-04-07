На трасі Київ-Чоп частково обмежать рух: на якій ділянці

З 8 квітня буде поетапне перекриття смуг руху на автомобільній дорозі М-06 Київ–Чоп у напрямках Києва та Житомира на ділянці км 51+700 – км 52+700 в с. Калинівка Київської області.

Про це повідомляє Агентство відновлення.

Такі зміни пов'язані з проведенням ремонтних робіт на шляхопроводі у Київській області (км 54+863, дорога Т-10-19 Феневичі – Бородянка – Макарів – Бишів), пояснили в агентстві.

"Попередньо обмеження триватимуть до початку серпня 2026 року. Роботи виконуватимуть згідно із затвердженими схемами організації дорожнього руху", – йдеться в повідомленні.

З 31 березня до 1 липня буде заборонено рух транспорту дорогою державного значення Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка.