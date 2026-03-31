В одному з найбільших міст України дозволять їздити швидше

З 1 квітня до 1 листопада у Дніпрі обмеження швидкості на окремих ділянках буде збільшене до 70 км/год.

Про це повідомили в телеграм-каналі патрульної поліції України.

Перелік ділянок у Дніпрі, де діятиме обмеження у 70 км/год:

вул. Набережна Заводська, крім:

200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова;



від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;



50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової та вул. Метробудівською;

вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

шосе Донецьке (від перехрестя з вул. Березинською до меж міста);

вул. Сонячна Набережна (від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського, крім ділянок 50 м до нерегульованих пішохідних переходів);

міст Центральний;

міст Кайдацький.

Також у цих місцях камери автофіксації будуть налаштовані на актуальне обмеження швидкості.

Нагадаємо:

У Києві обмеження не підвищуватимуть: із 1 квітня до 1 листопада на всіх дорогах столиці діятиме стандартне обмеження – до 50 км/год відповідно до ПДР.