В одному з найбільших міст України дозволять їздити швидше
Getty Images
З 1 квітня до 1 листопада у Дніпрі обмеження швидкості на окремих ділянках буде збільшене до 70 км/год.
Про це повідомили в телеграм-каналі патрульної поліції України.
Перелік ділянок у Дніпрі, де діятиме обмеження у 70 км/год:
- вул. Набережна Заводська, крім:
- 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова;
- від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;
- 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової та вул. Метробудівською;
- вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);
- шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);
- шосе Донецьке (від перехрестя з вул. Березинською до меж міста);
- вул. Сонячна Набережна (від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського, крім ділянок 50 м до нерегульованих пішохідних переходів);
- міст Центральний;
- міст Кайдацький.
Також у цих місцях камери автофіксації будуть налаштовані на актуальне обмеження швидкості.
Нагадаємо:
У Києві обмеження не підвищуватимуть: із 1 квітня до 1 листопада на всіх дорогах столиці діятиме стандартне обмеження – до 50 км/год відповідно до ПДР.