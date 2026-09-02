Путін розповів, як українські удари по судноплавству вплинули на російський ВВП

Збройні сили України пошкодили близько ста торгових суден за 40 днів у Чорному та Азовському морях, збитки оцінюються у один відсоток ВВП Росії, заявив російський лідер Володимир Путін.

Про це пише The Moscow Times.

"Загальні збитки, за нашими попередніми підрахунками, склали, загалом, чимало — близько 1 відсотка ВВП, це не критичні збитки для нас", — запевнив Путін журналістів.

"Вони не можуть завдати нам критичної шкоди. Але шкода все ж-таки є", – сказав він.

"Вони нам завдали реальної шкоди, тому що протягом перших двох тижнів вони пошкодили нам десь близько 40 кораблів. Не знищили, пошкодили. А взагалі за всі ці 40 днів десь близько 100 кораблів вони пошкодили нам", – сказав Путін, відповідаючи на запитання ЗМІ.

При чому Путін не вважає удари самої Росії по цивільному судноплавству, які здійснювалися раніше, злочином – мовляв, били виключно по тих суднах, які буцімто перевозили військові вантажі.

"По суті, ми ж не зачіпали цивільних суден. Так, ми завдавали точкових ударів по деяких суднах, але це були справді точкові удари", – стверджує він, говорячи про удари "по якихось плавзасобах".

Зазначимо, що російські медіа пишуть про вивантаження зброї з суден навіть у Миколаєві, хоча на відміну від портів Великої Одеси, порт Миколаєва не приймає судна – через безпосередню загрозу з боку російських військ на виході до моря. Усі судна, які знаходяться у порту, заблоковані від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо:

Раніше Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" підрахувала, що за 20 днів серпня експорт сирої російської нафти з портів в Чорному морі скоротився в 3,2 рази і склав близько 1,7 млн тонн (порівняно із 5,5 тонн у липні).

Російський зерновий експорт, що приносить в економіку країни-агресора близько 15 млрд дол. щорічно, виявився практично повністю паралізованим через українські удари по портах Азовського та Чорного моря.

Російські експортери зерна почали перенаправляти поставки з Чорного та Азовського морів до Балтики після українських атак на портову інфраструктуру та судна.

Раніше повідомлялося, що російські судновласникам стали відмовляти в страхуванні військових ризиків на тлі значної кількості атак українських безпілотників в Чорному та Азовському морях.

У російських портах в Азовському морі судна стали повертати вантажі на берег через блокування виходу: частина судновласників ухвалила рішення повернути вантажі до зміни ситуації.