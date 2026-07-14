На тлі атак у Азовському морі російські страховики відмовляються страхувати судна

Російські судновласникам стали відмовляти в страхуванні військових ризиків на тлі значної кількості атак українських безпілотників в Чорному та Азовському морях.

Про це пише російське видання "Коммерсант".

Страховики починають відмовляти в страхуванні військових ризиків у Чорному та Азовському морях. За інформацією, яку розкривала Російська національна перестрахувальна компанія, за чотири місяці 2026 року збитковість у сегменті перестрахування ризиків тероризму, диверсії та впливу БПЛА склала 2800%.

При чому у другому кварталі 2026 року в сегменті морського страхування вантажів тарифи зросли у 2-4 рази.

Російський уряд розробляє розширення можливостей страхування військових ризиків при перевезеннях морським транспортом як в Росії, так і за кордоном. Міністерство фінансів РФ запропонувало створити товариства взаємного страхування за участю страховиків та компаній реального сектора, інші відомства запропонували розширити державні субсидії.

При чому у російському Мінфіні визнають обмеженість бюджетних коштів, тому пропонують організувати товариства взаємного страхування за рахунок зацікавлених судновласників і вантажовласників.

На страховому ринку виданню "Коммерсант" зауважили, що ззавдання відомства – перекласти проблеми на плечі страховиків. А створити відповідні товариства з достатнім капіталом для покриття великих збитків силами лише одних судновласників нереально.

Нагадаємо:

За ніч 14 липня Сили безпілотних систем Збройних сил України пошкодили 5 танкерів, 5 суховантажів та один буксир, а за 9 діб дрони поцілили у 116 суден.

Раніше повідомлялося, що Росія готується перенаправити зернові перевезення з Азовського моря після дронових атак з боку України на танкери, пороми, буксири та інші плавзасоби. Через Азовське море проходить близько чверті експорту зерна з Росії.