Експорт сирої нафти РФ у Чорному морі скоротився втричі – Моніторингова група

За 20 днів серпня експорт сирої російської нафти з портів в Чорному морі скоротився в 3,2 рази і склав близько 1,7 млн тонн (порівняно із 5,5 тонн у липні).

Такі дані Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень".

За перші 20 днів серпня 2026 року експорт сирої нафти РФ з портів в Чорному морі скоротився в 3,2 рази і склав близько 1,7 млн тонн. Ідеться про сиру нафту без казахської нафти КТК, уточнив керівник Моніторингової групи Андрій Клименко.

За даними аналітиків, у попередньому місяці в період 1-20 липня з портів РФ в Чорному морі вийшло 40 танкерів типу Crude Oil Tanker із загальним дедвейтом близько 5,5 тонн.

Клименко зазначає, що повідомлення інших інформаційних джерел з меншими показниками обсягів перевезень не враховують танкери, які вимикають в Чорному морі передавачі АІС або застосовують інші способи ухилення від об'єктивного моніторингу.

Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" не зарахувала до загальних обсягів 20 днів серпня рейс танкера BOURDA, який у баласті був вражений МБЕКом у гвинторульову групу поблизу Новоросійська.

Як пояснили аналітики, він не прийняв на борт вантаж нафти і 3 серпня повернувся на якірну стоянку в Чорному морі, а потім 22 серпня перейшов на якірну стоянку в Мармуровому морі, "де очікує заходу в ремонт на один з заводів Туреччини".

У той же час до загальних обсягів зараховані три рейси танкерів загальним дедвейтом 324 511 тонн, що прибули до портів країн ЄС на порушення ембарго.

"Всі ці танкери мають прапор Ліберії, судновласників та менеджерів з Греції, два з них вже знаходяться під санкціями України. Ці танкери, на відміну від 27 танкерів, які в цей період вказали як порт призначення термінал КТК, цього не зробили", – говориться у повідомленні.

Так, MARETA при вході до Чорного моря 22 липня вказав порт призначення Новоросійськ, АІС не вимикав, вийшов з Чорного моря 9 серпня, прибув 14 серпня у порт у Італії.

MINERVA ARIES при вході до Чорного моря 2 серпня вказав порт призначення Новоросійськ і вимкнув АІС до моменту виходу з Чорного моря 07 серпня. Прибув 10 серпня до порту у Греції. Перебуває під санкціями України з 13 грудня 2025 року.

MINERVA CLARA IMO 9297333 при вході до Чорного моря 2 серпня не вказав жодного порту призначення і вимкнув АІС до моменту виходу з Чорного моря 07 серпня. Прибув 10 серпня порт також до Греції. Перебуває під санкціями України з 12 лютого 2026 року.

"У випадку, коли танкери сирої нафти при вході до Чорного моря не вказують як порт призначення термінал КТК, вони в умовах щільного застосування з боку РФ станцій РЕБ (що створюють спуфінг і роблять неможливим точне онлайн визначення порту прибуття) вважаються такими, що завантажують нафту російського походження на новоросійському терміналі "Шесхаріс", – зазначив Клименко.

У Моніторинговій групі "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" пообіцяли, що до портів прибуття таких танкерів і урядів відповідних країн "будуть спрямовані звернення щодо перевірки можливого фальшування сертифікатів походження вантажу в європейських портах прибуття".

Нагадаємо:

Раніше Моніторингова групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомила, що у липні внаслідок системних атак Збройних сил України та Служби безпеки України на російську інфраструктуру і танкери Чорному та Азовському морях транспортування нафтопродуктів РФ зменшилося на 45,6% порівняно із червнем.

Раніше два найбільші зернові термінали Росії в південному порту Новоросійськ призупинили роботу внаслідок нічних ударів українських дронів.

Раніше повідомлялося, що російський експорт нафти стає все важче відстежити. Танкерні судна масово відключають системи позиціонування або надсилають фальшиві координати.