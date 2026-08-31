Дрони України змусили РФ поміняти море для експорта зерна

Російські експортери зерна почали перенаправляти поставки з Чорного та Азовського морів до Балтики після українських атак на портову інфраструктуру та судна.

Про це пише агентство Reuters.

За минулий експортний сезон, з липня 2025-го до червня 2026 року, через порти Чорного та Азовського морів Росія вивезла 46,3 млн тонн зерна. На них припадало близько 90% російського морського експорту зернових. Через російські порти Балтійського моря за цей час відвантажили лише близько 1 млн тонн.

Однак станом на 18 серпня заявки на залізничне перевезення зерна до російських балтійських портів у поточному сезоні вже сягнули 5 млн тонн. Для Новоросійська і Туапсе цей показник становив близько 6 млн тонн.

Російські експортери також активніше розглядають порти країн Балтії, насамперед Латвії. За оцінкою керівника консалтингової компанії Sovecon Андрія Сізова, у вересні обсяги таких поставок можуть різко зрости.

У минулому сезоні через країни Балтії Росія експортувала близько 1 млн тонн зерна проти 2,5 млн тонн двома роками раніше.

Водночас балтійський напрямок не здатний повністю замінити росіянам Чорне та Азовське моря. Потужність російських зернових терміналів на Балтиці оцінюється максимум у 7 млн тонн на рік.

Нагадаємо:

Через перебої з чорноморським експортом у Росії почав накопичуватися надлишок зерна, який тисне на внутрішні ціни. Влада РФ розглядала субсидії на залізничні перевезення та переорієнтацію поставок на Балтійське і Каспійське моря.

20 серпня через атаки на зернову інфраструктуру Чорного моря світові ціни на пшеницю вже відчутно зросли: ф'ючерси в Чикаго з початку липня додали понад 17%, а частина покупців почала шукати поставки з Австралії, США та Південної Америки.