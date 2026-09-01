У разі тривалих блекаутів можуть переселити 200 тисяч киян

У Києві готують місця для тимчасового переселення людей на випадок тривалих зимових блекаутів: до списків внесли понад 200 тисяч киян, згоду на переміщення дали дві тисячі.

Про це пише "Суспільне".

До списків на тимчасове переселення внесено понад 200 тисяч киян, яким може бути складно залишатися вдома без світла й опалення. Наразі згоду на таке переміщення дали дві тисячі людей.

Йдеться насамперед про маломобільних людей, людей з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю.

У Київській міській державній адміністрації наголошують, що людина має сама погодитися на переміщення, якщо через тривалу відсутність опалення та електрики перебувати у її помешканні буде небезпечно або вона не зможе самостійно забезпечити свої базові потреби.

За словами заступниці міського голови Києва Марини Хонди, після минулої зими місто змінило підхід до роботи з такими мешканцями.

"Головна задача, щоб за будинками були закріплені соціальні працівники і у разі чого вони мали контакти і одразу телефонували, а не робили це через оголошення у кризових ситуаціях", — наголосила вона.

Місто вже визначає заклади, де у разі тривалих відключень зможуть тимчасово проживати люди з підготовлених списків. Серед можливих варіантів — пансіонати, санаторії, лікарні та готелі.

"В одному з таких центрів наразі підготували 60 ліжко-місць. Тут є окремі кімнати для чоловіків і жінок, а також приміщення для родин. Для людей передбачили постільну білизну, засоби особистої гігієни та триразове харчування", – розповідає "Суспільне".

Окремо місто працює над тим, щоб збільшити кількість місць для родин із дітьми.

За даними КМДА, у Києві проживають понад 16 тисяч дітей з інвалідністю, більш як 160 тисяч дорослих з інвалідністю та близько 26 тисяч одиноких людей. Саме ці категорії можуть потребувати додаткової допомоги, якщо через тривале знеструмлення та відсутність опалення залишатися вдома стане небезпечно.

Для перевезення людей планують використовувати спеціальний транспорт. За потреби до допомоги можуть залучати районні організації Червоного Хреста.

Водночас місто поки не оприлюднило остаточного переліку закладів, де зможуть розмістити всіх людей із підготовлених списків, зазначає "Суспільне".

Нагадаємо:

Раніше ЕП дізналася, що у Києві заздалегідь формують списки маломобільних мешканців, які можуть потребувати тимчасового переселення у разі тривалої відсутності теплопостачання через російські обстріли.