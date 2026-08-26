Частина судновласників повертає вантажі у портах РФ на Азові – ЗМІ

У російських портах в Азовському морі судна повертають вантажі на берег через блокування виходу: частина судновласників ухвалила рішення повернути вантажі до зміни ситуації.

Про це пише Ukrainian Shipping Magazine.

Судна, які залишаються заблокованими, зокрема, в портах Азов та Ростов, почали вивантажувати вже прийняті вантажі назад на берег, повідомляє USM з посиланням на учасників ринку.

За словами одного зі співрозмовників USM, інформація надходить безпосередньо від турецьких і російських судновласників, які працюють у регіоні.

Йдеться насамперед про судна, які перебувають біля терміналів або можуть повернутися до місця вивантаження. За інформацією співрозмовника, частина суден уже ухвалила рішення повернути вантажі на берег і залишатися без вантажу до зміни ситуації.

Водночас вийти з акваторії вони наразі не можуть і змушені залишатися в Азовському морі.

Джерело USM називає такі дії прогнозованими та логічними за нинішніх умов, однак наголошує, що тепер з'явилося безпосереднє підтвердження початку таких операцій.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російські чиновники пропонують оснастити комерційний флот кулеметами та ракетними установками, щоб захистити експортні вантажі від атак українських дронів, витрати на захист лягають на трейдерів та судновласників.

Раніше повідомлялося, що російські судновласникам стали відмовляти в страхуванні військових ризиків на тлі значної кількості атак українських безпілотників в Чорному та Азовському морях.

Українські удари у Азовському морі паралізували експорт російського зерна: прогнозується, що у липні російські експортери вивезуть за кордон 1,5 млн тонн пшениці — на третину менше, ніж у тому ж місяці роком раніше (2,1 млн тонн), і вдвічі нижче середнього показника за останні 5 років (3,1 млн тонн).

Також повідомлялося, що Росія готується перенаправити зернові перевезення з Азовського моря після дронових атак з боку України на танкери, пороми, буксири та інші плавзасоби. Через Азовське море проходить близько чверті експорту зерна з Росії.