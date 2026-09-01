Чиновник Кремля заявив, що російська економіка може "вийти з-під контролю"

У Кремлі знову переживають за стан російської економіки

Представника правителя РФ Владіміра Путіна з питань міжнародного розвитку Борис Тітов заявив, що російська економіка ризикує "вийти з-під контролю", якщо її управління буде повністю зосереджено на потребах військово-промислового комплексу.

Про це повідомляє Reuters.

Заява Титова, зроблена в інтерв'ю російському діловому виданню RBC, стала рідкісним проявом занепокоєння в кремлівських колах щодо зростаючого тиску на економіку, що сповільнюється.

Тітов, призначений у 2024 році спеціальним представником Путіна в міжнародних організаціях з питань досягнення цілей сталого розвитку, є заможним бізнесменом, якому раніше належав провідний російський виробник ігристого вина. Він очолював впливове бізнес-лобі та балотувався на посаду президента у 2018 році.

"Військова та цивільна економіки завжди існували у симбіозі скрізь. Багато технічних винаходів, корисних для всіх, виникли саме у військово-промисловому комплексі. Ключ полягає у збереженні балансу", — сказав Титов у коментарі RBC.

Росія підвищила податки, розпочала перерозподіл власності, вітала внески від бізнесу для фінансування війни, а нещодавно погрожувала власникам підприємств, які не докладають достатніх зусиль для захисту своїх об'єктів від українських дронів.

Прихильники війни та деякі урядовці часто посилаються на реорганізацію радянської економіки за часів диктатора Йосипа Сталіна під час Другої світової війни як на зразок, наводячи воєнний гасло "Все для фронту, все для перемоги".

Цей підхід зустрічає обережний, але дедалі більший опір з боку різних секторів.

"Це взагалі не економіка, це свого роду "режим берсерка", який може існувати лише протягом дуже обмеженого часу, і необхідність якого слід дуже ретельно зважити", — сказав Титов.

Очікується, що цього року російська економіка зросте лише на 0,4 %, а багато невійськових секторів перебувають у стані стагнації або скорочуються.

⁠Українські удари по економічних об'єктах, таких як нафтопереробні заводи, інтернет-магазини та інфраструктура експорту нафти й зерна, можуть ще більше знизити цей показник зростання.

Нагадаємо:

Очільник Кремля Владімір Путін сподівається на особисту зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб переконати його погодити новий газопровід "Сила Сибіру-2".