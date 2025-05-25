Суд наказав компанії знести будинки для відпочинку на березі Десенки у Києві

Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Бережок" повернути Київраді земельну ділянку на березі річки Десенка у Деснянському районі Києва та знести самочинно збудовані будинки для відпочинку.

Про це свідчить рішення суду від 7 травня.

У 2020 році частину природної території лівобережної заплави р. Дніпро у Деснянському районі Києва загальною площею 314 га було оголошено ландшафтним заказником місцевого значення "Деснянські луки".

У 2021 році під час інвентаризації ділянки її зареєстрували в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером 8000000000:62:201:0030 і віднесли до категорії земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення з видом використання - для збереження заказників.

У тому ж 2021 році ТОВ "Бережок" почало реєструвати на себе право власності на будинки відпочинку. У Судовому реєстрі йдеться про шість будівель загальною площею 149 кв. м (від 9 кв. м до 60 кв. м, вони отримали першу реєстрацію на право власності за фізичною особою ще у 2016 році). Також на ділянці з'явилося 18 тимчасових споруд з тентовим покриттям загальною площею 335,5 кв. м (від 6 кв. м до 50 кв. м).

За даними прокуратури, Київрада не приймала будь-яких рішень про передачу земельної ділянки у власність чи користування. І оскільки будинки відпочинку збудовані на земельній ділянці, яка не призначена для забудови, то майно є самочинним будівництвом і підлягає знесенню, а ділянка - поверненню Київській міській раді.

Керівник Деснянської окружної прокуратури міста Києва наголосив, що спірна земельна ділянка належить до земель природно-заповідного та водного фондів і на неї поширюється режим обмеженої господарської діяльності, передбачений для прибережних захисних смуг. Тому ця земля не може використовуватися під розміщення закладів комерційного призначення, тим більше - під будівництво.

Суд зайняв позицію прокуратури та призначив усунути перешкоди для Київської міської ради у користуванні та розпорядженні частиною ділянки природно-заповідного фонду та частиною території прибережної захисної смуги річки Десенка, та зобов`язав ТОВ "Бережок" знести об`єкти самочинного будівництва й повернути Київраді частину земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:62:201:0030 площею 0,17 га та частину території прибережної захисної смуги річки Десенка площею 0,13 га, з приведенням їх у придатний для використання стан.

Власниками ТОВ "Бережок" є кияни Вікторія Михалко та керівник підприємства Андрій Михалко.

Нагадаємо:

Північний апеляційний господарський суд зобов’язав знести самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс і повернути територіальній громаді земельну ділянку, на якій він знаходиться.

Йдеться про комплекс в межах прибережної захисної смуги Дніпра, розміщений на земельній ділянці площею 0,5 га та вартістю 3,2 млн гривень по вул. Набережно-Корчуватській, 35 у Києві. За цією адресою розташований Galera Resort.