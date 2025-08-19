Прокурори відстояли право киян ходити набережною, яку привласнили мешканці ЖК

Прокуратура відстояла у суді право усіх киян вільно користуватися набережною Дніпра, яку незаконно привласнили мешканці житлового комплексу бізнес-класу.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Верховний Суд погодився з аргументами Київської міської прокуратури та припинив володіння приватного товариства на берегоукріплення (гідротехнічні споруди) в урочищі Берковщина, в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро загальною площею понад 2,3 тис. кв.м", – говориться у повідомленні.

Йдеться про набережну неподалік житлового комплексу на вул. Дніпровській набережній, 14, що у Дарницькому районі столиці, уточнили у прокуратурі.

Власники гідроспоруд встановлювали шлагбауми та ворота, перекриваючи доступ до річки людям, які хочуть там прогулятися, але не мешкають в житловому комплексі, говориться у повідомленні.

Гідротехнічні споруди, які згідно з технічною документацією виконано у вигляді набережної довжиною майже 500 кв.м., виконують функції захисту від розмиву, зазначає прокуратура.

Приватне товариство у 2020 році зареєструвало на них право приватної власності. Разом із тим, берегоукріплення розташовані на комунальній земельній ділянці водного фонду площею понад 3,1 га вартістю понад 67 млн грн в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

"Прокурор наголошував, що реєстрація права приватної власності на гідроспоруди призводить до вибуття земельної ділянки водного фонду з власності територіальної громади та створює жителям обмеження у безперешкодному та безоплатному доступі до річки Дніпро", – говориться у повідомленні.

Верховний Суд погодився, що право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстровано ні за ким.

"Таким чином, суд поставив крапку у цій справі – доступ до набережної Дніпра повинні мати усі охочі, а не лише мешканці одного житлового комплексу", – резюмує Київська міська прокуратура.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Бережок" повернути Київраді земельну ділянку на березі річки Десенка у Деснянському районі Києва та знести самочинно збудовані будинки для відпочинку.

Господарський суд Києва відмовив у позові прокуратури, яка намагалася відібрати у ТОВ "Хатинка" на користь Київради столичну землю на проспекті Берестейський у Святошинському районі, а також приміщення на ній.

За даними прокуратури, у 2023 році "Хатинка" знесла ресторан під виглядом "реконструкції" кафе, а на ділянці побудувала значно більшу двоповерхову нежитлову будівлю площею 303 кв. м "Центр відновлення. Інститут зцілення травм".

Господарський суд міста Києва зобов'язав компанію "Кінгста" повернути Київраді земельну ділянку площею 0,1 га у Солом'янському районі Києва, отриманою підприємством за "туалетною схемою".