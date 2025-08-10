Прокуратура не відібрала землю, де замість ресторану з'явився центр зцілення травм

Господарський суд Києва відмовив у позові прокуратури, яка намагалася відібрати у ТОВ "Хатинка" на користь Київради столичну землю на проспекті Берестейський у Святошинському районі, а також приміщення на ній площею 303 кв. м.

Про це свідчить рішення суду від 6 серпня.

"Хатинка" стала власником ресторану по просп. Берестейський, 114/2 у 2014 році.

У 2017 році Київрада передала в оренду компанії земельну ділянку площею 0,028 га (кадастровий номер 8000000000:75:174:0016) для експлуатації та обслуговування будівлі кафе з літнім майданчиком.

За даними прокуратури, у 2023 році "Хатинка" знесла ресторан під виглядом "реконструкції" кафе, а на ділянці побудувала значно більшу двоповерхову нежитлову будівлю площею 303 кв. м "Центр відновлення. Інститут зцілення травм".

Прокурор вважає, що земля використовується компанією для діяльності, яка не пов`язана із задоволенням потреб споживачів у харчуванні, а отже - приміщення не є закладом ресторанного господарства (кафе).

Тому прокуратура вимагала скасувати держреєстрацію права власності ТОВ "Хатинка" на нерухоме майно, визнати цю будівлю за Київрадою, розірвати договір оренди та повернути Київраді землю.

Водночас суд встановив, що після реконструкції введено в експлуатацію саме ресторан.

Як з'ясував суд, компанія хотіла використовувати будівлю для здачі в оренду надавачам ресторанних послуг, однак, у зв`язку із відсутністю протягом тривалого часу пропозицій від таких орендарів, передав будівлю у користування ГО "Інститут зцілення травм" (що в тому числі включає і послуги з годування соціально незахищених верств населення).

Крім того, суд вважає, що навіть передача ресторану у користування орендарю, який не надає ресторанних послуг (попри те, що надає послуги у сфері харчування) не є порушенням обов`язків ТОВ "Хатинка" як землекористувача.

Тому, як встановив суд, прокурор не довів, що компанія використовує землю не за цільовим призначенням і відмовив у позові.

Прокуратуру у суді представляла Анна Лунєгова, суддя - Ірина Андреїшина.

Власником та керівником ТОВ "Хатинка є Денис Коваль, ГО "Інститут зцілення травм" очолює Вікторія Райчинець.

Як повідомляла ТСН, у червні 2024 року у столиці відкрили Центр відновлення Інституту зцілення травм українського біблійного товариства. Як повідомила Райчинець, тут надаватимуть підтримку тим, хто зазнав різних психологічних травм.

