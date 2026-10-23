Прокуратура вимагає конфіскувати у посадовця Нацполіції майно, оформлене на матір

Прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активів, оформлених на матір екскерівника управління Нацполіції у місті Києві – позашляховика та земельної ділянки.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

На підставі матеріалів моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, та самостійно зібраних доказів САП подала до ВАКС позов про визнання необґрунтованими активів, оформлених на матір екскерівника управління по боротьбі з наркозлочинністю ГУНП у м. Києві

За даними Центру протидії корупції, йдеться про колишнього керівника управління по боротьбі з наркозлочинністю ГУ НП у м. Києві Олександра Дибова.

Майно загальною вартістю майже 4 млн грн було оформлене на матір експосадовця у 2022–2023 роках. Це позашляховик Dodge Durango 2018 року випуску та земельна ділянка площею 0,12 га в садівничому товаристві у передмісті Києва.

Аналіз доходів і видатків колишнього поліцейського та його близьких осіб засвідчив, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.

Окрім того, матір експосадовця проживає на тимчасово окупованій території, а придбаними автомобілем і земельною ділянкою користувалися він сам та його дружина.

"Дибов – це поліцейський-спортсмен, який у 2019 році став чемпіоном світу з бодібілдингу", – зазначає ЦПК.

У 2024 році, після виявлення НАЗК у нього необґрунтованих активів, Дибов подав рапорт про звільнення з посади начальника столичного управління.

Але отримав нову посаду в структурі МВС - спочатку заступника начальника, а зараз – начальника відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції.

"Зауважимо, що Дибов має чудовий смак на земельні ділянки. Як нам вдалося зʼясувати з відкритих джерел, земельна ділянка, яку просить конфіскувати САП, знаходиться на березі Дніпра в гавані поруч з яхтами і має вихід до річки", – зауважує ЦПК.

Дибов продовжує декларувати проживання у маминій квартирі. Хоча на мапі видніється побудована нерухомість на ділянці на березі річки, зазначає ЦПК.

ВАКС задовольнив заяву прокурора САП і наклав арешт на земельну ділянки та автівку.

Нагадаємо:

Суд визнав необґрунтованими активи колишнього керівника підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Олега Ящука.

Колишній голова Держслужби України з лікарських засобів Роман Ісаєнко, обвинувачений у декларуванні недостовірних відомостей, сплатить штраф та впродовж трьох років не зможе обіймати адміністративні посади.

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованою частину столичної квартири начальника одного з управлінь податкової служби на Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що Нацагентство з питань запобігання корупції вважає необґрунтованим активом дорогу автівку посадовця управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, оформлену на матір, яка навіть не має водійських прав.

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими три квартири в Києві, пов'язані з посадовцем одного з управлінь Держрибагентства загальною вартістю понад 9 мільйонів гривень.