Недостовірне декларування: суд виніс вирок екскерівнику Держлікслужби

Колишній голова Держслужби України з лікарських засобів Роман Ісаєнко, обвинувачений у декларуванні недостовірних відомостей, сплатить штраф та впродовж трьох років не зможе обіймати адміністративні посади.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому голові Держслужби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роману Ісаєнку, обвинуваченого у декларуванні недостовірних відомостей.

Суд визнав особу винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним Кодексом України.

Ісаєнку призначено покарання у вигляді 76 500 гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.

Рішенням суду залишено без змін запобіжний захід, застосований до особи, – застава в розмірі 66 560 гривень, зазначили у прокуратурі.

У межах досудового розслідування було встановлено, що державний службовець не вніс до своїх щорічних декларацій за 2022–2024 роки відомості про житловий будинок у Київській області.

Попри те, що нерухомість оформлена на близьких родичів, фактично нею користувався держслужбовець із дружиною, тож інформацію про неї необхідно відображати в деклараціях.

На початку 2026 року посадовця звільнили з посади.

Слідство розпочато за матеріалами журналістського розслідування BIHUS.Info. Також під час розслідування використовувались матеріали НАЗК, нагадує прокуратура.

Нагадаємо:

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно ексолови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка, якого обвинувачують у декларуванні недостовірних відомостей.

НАБУ і САП повідомили ексголові Держлікслужби про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларацій щодо житлового будинку.

На початку 2026 року уряд звільнив Романа Ісаєнка з посади голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

У лютому 2025 року Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що приватна лабораторія "Добробут-Лікилаб"