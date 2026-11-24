У САП розповіли, як Галущенко може повернутися до СІЗО

Ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко, якого підозрюють у корупції, може повернутися до СІЗО: попередню заставу передадуть АРМА, а Галущенку оберуть новий запобіжний захід, якщо він не внесе кошти наново.

Про це в інтерв'ю УП розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

Наприкінці серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та САП опублікували розслідування "Форест Гамп", у межах якого правоохоронці виявили, що заставу за Галущенка у розмірі 150 млн грн внесли незаконно.

Розслідування у справі ще триває – достеменно невідомо, звідки саме походили кошти, внесені за Галущенка.

Водночас 23 листопада апеляція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила скаргу прокуратури та вирішила передати внесені кошти до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Коли буде виконане це рішення, вважатиметься, що застава, яка визначена як міра запобіжного заходу, не внесена", – каже Клименко.

Він додає, що після списання коштів з рахунку ВАКС Галущенко матиме 5 днів на повторне внесення застави.

Після закінчення цього строку НАБУ та САП зможуть звернутися до ВАКС із клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий. Зокрема Галущенка можуть знову відправити під варту.

Нагадаємо:

Галущенку вручили підозру у справі "Мідас" 16 лютого. Його зняли з потяга при спробі перетнути кордон та виїхати до Польщі.

Ексміністра підозрюють в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 255 КК України) та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненій організованою групою або в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України).

29 червня Галущенко вийшов із СІЗО під заставу у 150 млн грн. 22 жовтня ВАКС вирішив зняти з нього електронний браслет.