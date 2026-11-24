Найбільше підозрюваних у корупції ховається у Відні - Клименко

За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), найбільше підозрюваних у корупції переховується в столиці Австрії – Відні.

Про це в інтерв'ю УП розповів керівник САП Олександр Клименко.

Раніше першість ділили Лондон і Відень зі співвідношенням близько 50/50. Потім Україна почала надсилати запити на екстрадицію підозрюваних із Великої Британії, після чого більшість з них переїхали до Відня.

"Відень навіть не починає процедуру екстрадиції, а одразу відмовляє – без розгляду, без обрання запобіжних заходів, посилаючись на війну і неналежні умови утримання в українських закладах пенітенціарної служби", – додає Клименко.

Підозрювані у Відні не завжди отримують статус біженців від війни. Клименко наголошує, що відмову в екстрадиції можна отримати навіть без нього через факт війни.

Адвокати підозрюваних у Відні апелюють до Європейської конвенції з прав людини, яка забороняє екстрадицію осіб до країн, де їм загрожує небезпека.

Водночас більшість країн Європейського союзу розглядають українські запити та екстрадують людей за запитами України, зазначає Клименко.

Нагадаємо:

Наприкінці вересня "Українська правда" виявила, що ексгенпрокурор Руслан Кравченко також переховується у Відні.