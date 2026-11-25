У Києві викрили групу осіб, яка під виглядом кур'єрів через фейкові облікові записи сервісу доставки незаконно отримувала продовольчі товари, алкогольні напої та тютюнові вироби з торговельних мереж.

Про це розповіли у Національній поліції України, а також а також у Київській міській прокуратурі.

"Столичні кіберполіцейські та слідчі Голосіївського управління поліції викрили групу осіб, яка під виглядом кур'єрів незаконно отримувала продовольчі товари, алкогольні напої та тютюнові вироби з торговельних мереж", – повідомили у поліції.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чотирьом учасникам шахрайства, які привласнювали товари.

За даними слідства, організував шахрайську схему 28-річний чоловік, який мав досвід роботи у кур'єрській службі, залучивши трьох спільників, що виконували роль кур'єрів.

Поліція повідомляє, що уродженець Дніпропетровської області розробив фейковий додаток однієї зі служб доставки та залучив до протиправної діяльності кількох студентів столичних закладів вищої освіти.

"За попередніми даними, вони діяли з початку 2026 року до вересня цього року, використовуючи картки дропів для конспірації", – говориться у повідомленні.

Учасники групи створювали фіктивні облікові записи у додатку, за допомогою яких отримували в супермаркетах замовлені алкоголь та тютюнові вироби.

Схема діяла з початку 2026 року до вересня цього року. За цей час підозрювані привласнили товарів великих торгівельних мереж на щонайменше 400 тисяч гривень.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили 26 мобільних телефонів, майже 1200 SIM-карток, понад 233 тисячі гривень, 2500 доларів, фірмові рюкзаки курʼєрської служби та інші речові докази.

Дії чотирьох учасників шахрайства кваліфіковано за статтею Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо:

У Києві шахраї організували фейковий пункт обміну валют і розраховували ошукати клієнта з великою сумою коштів, проте касирка так і не встигла передати кошти спільникам.

У Києві обвинувачений у шахрайстві визнав вину та повернув волонтеру майже 860 тисяч гривень, які отримав як оплату за неіснуючі комплектуючі для дронів.

Правоохоронці викрили шахрая, який видавав себе за працівника НАБУ та за гроші обіцяв підприємцю "вирішити проблеми" з податками, судами й кримінальним переслідуванням.

Прокуратура повідомила киянину про підозру у шахрайстві на майже 1,2 мільйона гривень: він обіцяв військовим допомогти отримати ділянки під забудову, знаючи, що ці землі передати безкоштовно неможливо.