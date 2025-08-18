Міноборони відсудило землю у Львові

Господарський суд Львівської області зобовʼязав міську раду Львова повернути у державну власність ділянку Міноборони в Малехові.

Про це пише Zaxid.net.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,49 га у Малехові, що є частиною більшої ділянки 3,84 га, яка з 1997 року перебуває у власності Міноборони. На ній розташоване державне майно.

"У 2006 році Малехівська сільрада незаконно зареєструвала на ділянку право власності і передала в оренду ТзОВ "У.Г.У.". При цьому, міністерство дозволів на передачу ділянки в оренду не надавало", – говориться у повідомленні.

Після реформи децентралізації село Малехів увійшло до Львівської територіальної громади, а міська рада Львова стала правонаступницею сільради. Тому прокуратура звернулась в суд із вимогою до Львівської міськради повернути спірну ділянку в державну власність, повідомляє сайт.

У суді міська рада запевняла, що невелика ділянка має окремий кадастровий номер і не може бути частиною державної ділянки і на ній розташована будівля, приватизована ТзОВ "У.Г.У.", відповідно компанія орендує її законно.

Міноборони також виграло суд щодо повернення майна на цій ділянці в державну власність. Господарський суд зобовʼязав ТзОВ "У.Г.У." повернути будівлю складу площею 1209,5 м2 Міноборони, говориться у повідомленні.

