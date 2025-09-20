Прокуратура повернула державі ділянку лісу та озеро на Вінниччині
Прокуратура повернула державі ділянку зі ставком на території Шендерівського лісництва на Вінниччині.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури повернули державі земельну ділянку в урочищі "Вороновицька дача" на території Шендерівського лісництва на Вінниччині, більшу частину якої займає ставок", – говориться у повідомленні.
Прокурорами встановлено, що підприємство отримало її у користування нібито як лісову ділянку. Водночас понад 75 % площі становив водний об’єкт, який може передаватися в оренду виключно за результатами земельних торгів відповідно до вимог водного та земельного законодавства.
"Оскільки передача водойми під виглядом лісу суперечила закону, прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати недійсним договір та повернути державі і ставок, і прилеглу лісову територію. Позовні вимоги були задоволені апеляційним судом", – повідомляє прокуратура..
Верховний Суд, розглянувши касаційну скаргу відповідача, погодився з доводами прокурора та залишив постанову суду апеляційної інстанції без змін. Таким чином, і водойма, і лісова ділянка повернуті у власність держави.
