Прокуратура повернула державі ділянку лісу та озеро на Вінниччині

Прокуратура повернула державі ділянку зі ставком на території Шендерівського лісництва на Вінниччині.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури повернули державі земельну ділянку в урочищі "Вороновицька дача" на території Шендерівського лісництва на Вінниччині, більшу частину якої займає ставок", – говориться у повідомленні.

Прокурорами встановлено, що підприємство отримало її у користування нібито як лісову ділянку. Водночас понад 75 % площі становив водний об’єкт, який може передаватися в оренду виключно за результатами земельних торгів відповідно до вимог водного та земельного законодавства.

"Оскільки передача водойми під виглядом лісу суперечила закону, прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати недійсним договір та повернути державі і ставок, і прилеглу лісову територію. Позовні вимоги були задоволені апеляційним судом", – повідомляє прокуратура..

Верховний Суд, розглянувши касаційну скаргу відповідача, погодився з доводами прокурора та залишив постанову суду апеляційної інстанції без змін. Таким чином, і водойма, і лісова ділянка повернуті у власність держави.

Нагадаємо:

Прокуратура забезпечила повернення державі понад 13 гектарів земель на Херсонщині вартістю понад 17 мільйонів гривень. Раніше за позовом Олешківської окружної прокуратури суд визнав незаконною передачу цієї землі приватному товариству, а також скасував договір оренди.

Раніше Верховний Суд заборонив приватизувати чи орендувати прикордонні землі на Харківщині, залишивши їх у державній власності.

Раніше повідомлялося, що Господарський суд Дніпропетровської області відмовив в позові ТОВ "Аграрна Справа", яка хотіла через суд отримати врожай озимої пшениці, засіяний на землях квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) міста Дніпро Міністерства оборони.

Господарський суд Львівської області зобовʼязав міську раду Львова повернути у державну власність ділянку Міноборони в Малехові. Йдеться про земельну ділянку площею 0,49 гаі, що є частиною більшої ділянки 3,84 га, яка з 1997 року перебуває у власності Міноборони.