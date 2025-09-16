Прокуратура повернула державі землі на Херсонщині

Прокуратура забезпечила повернення державі понад 13 гектарів земель на Херсонщині вартістю понад 17 мільйонів гривень.

Про це Херсонська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

"Прокуратура забезпечила реальне виконання рішення суду про повернення державі понад 13 гектарів земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики та оборони, ринковою вартістю понад 17 млн грн", – говориться у повідомленні.

Йдеться про землю розташовану у межах Станіславської територіальної громади Херсонської області. Раніше за позовом Олешківської окружної прокуратури суд визнав незаконною передачу цієї землі приватному товариству, а також скасував договір оренди, говориться у повідомленні.

"У ході розгляду було встановлено, що у 2018 році державний реєстратор безпідставно зареєстрував за фізичною особою право власності на низку об’єктів – будівлю охорони, гідротехнічну споруду та дві насосні станції", – зазначає прокуратура.

"Надалі ця особа передала об’єкти до статутного капіталу товариства, а воно – до новоствореної компанії, яка й отримала у користування земельну ділянку площею понад 13 гектарів поза конкурсною процедурою", – говориться у повідомленні.

"При цьому реальні будівлі займали лише 15 квадратних метрів, що в тисячу разів менше від відведеної ділянки", – додає прокуратура.

Нагадаємо:

Раніше Верховний Суд заборонив приватизувати чи орендувати прикордонні землі на Харківщині, залишивши їх у державній власності.

Раніше повідомлялося, що Господарський суд Дніпропетровської області відмовив в позові ТОВ "Аграрна Справа", яка хотіла через суд отримати врожай озимої пшениці, засіяний на землях квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) міста Дніпро Міністерства оборони.

Господарський суд Львівської області зобовʼязав міську раду Львова повернути у державну власність ділянку Міноборони в Малехові. Йдеться про земельну ділянку площею 0,49 гаі, що є частиною більшої ділянки 3,84 га, яка з 1997 року перебуває у власності Міноборони.