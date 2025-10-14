Прокуратура Києва виявила 2 мільйона гривень переплати за дорожню сіль

Прокуратура Києва повідомила про підозру чиновниці "Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту Солом’янського району міста Києва". Слідство виявило, що під час закупівлі дорожньої солі вона спричинила збитки столичному бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальниці структурного підрозділу комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району міста Києва".

"Її підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі дорожньої солі, що спричинила збитки столичному бюджету", – говориться у повідомленні.

Встановлено, що посадовиця не провела моніторинг цін на дорожню сіль для визначення її очікуваної вартості під час проведення закупівлі.

"Внаслідок чого комунальне підприємство придбало сіль, переплативши за неї понад 2 млн гривень. Це підтверджено висновками проведених експертиз",-- повідомляє прокуратура.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводять слідчі Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР НП України.

Нагадаємо:

Прокурори Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру начальнику управління будівництва Голосіївської РДА.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої.

Поліція та Служба безпеки України викрили дві масштабні шахрайські схеми з квартирами померлих одеситів та коштами банківських установ. Загальна сума, на яку збагатились зловмисники за цими схемами перевищує 12 мільйонів гривень

Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати податку на додану вартість та митних платежів у великих розмірах товариством, яке імпортує і продає кондитерські вироби.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо групи харків’ян, які ошукали громадян на мільйони через телеефіри з "ясновидцями".