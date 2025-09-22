Програма єВідновлення: Мінрозвитку розповіло, скільки компенсацій отримали українці

Станом на 22 вересня за програмою єВідновлення компенсації отримали 134 771 українська родина на загальну суму 45,3 мільярда гривень.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

"Державна програма компенсацій єВідновлення працює вже понад два роки і стала головним інструментом забезпечення житлом українців, чиї оселі постраждали внаслідок російської агресії. Вона передбачає виплати як для ремонту пошкоджених осель, так і для придбання нового житла замість зруйнованого", – нагадує відомство.

За пошкоджене житло виплати здійснено 110 909 родинам на суму 10,8 мільярда гривень. За зруйноване житло видано 23 862 житлових сертифікати на суму 34,5 мільярда гривень. Завдяки цьому 15 609 родин уже змогли придбати нові оселі, говориться у повідомленні.

"У 2025 році нова команда Мінрозвитку першочергово зосередила увагу на розширенні програми єВідновлення для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Під новий механізи Уряд виділив додатково 15 мільярдів гривень", – повідомляє міністерство.

"Це дало змогу вже 7 321 родині ВПО придбати житло у більш безпечних регіонах. До кінця року ще 3 тисячі родин зможуть отримати відповідне фінансування", – говориться у повідомленні.

Цього року уряд також вперше ухвалив постанову, якою затвердив розроблену Мінрозвитку нову житлову програму для ВПО з тимчасово окупованих територій. Раніше родини з ТОТ не могли отримати компенсацію через неможливість проведення обстеження.

"На першому етапі підтримку отримають близько 3 700 родин ВПО, де є учасник бойових дій або людина з інвалідністю внаслідок війни. Вони отримають житлові ваучери на суму до 2 мільйонів гривень. Це старт програми, і вже триває робота з міжнародними партнерами для залучення додаткових ресурсів, щоб всі родини з ТОТ отримали компенсації", – повідомляє міністерство.

У 2025 році для родин, чиє житло залишилося у зонах активних або можливих бойових дій, запроваджено дистанційне обстеження. Комісії можуть підтверджувати факт руйнування за супутниковими знімками, матеріалами з БПЛА, фото й відео власників, а також актами ДСНС і поліції.

Це дозволяє людям отримати сертифікат на житло без виїзду в небезпечні райони, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

У застосунок "Дія" додали можливість відзвітувати про завершені роботи — це фінальний крок у послузі "Виплата на будівництво" за програмою "єВідновлення".

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій працює над другим пакетом підтримки прифронтових громад, у основа якого — запити самих територій. На сьогодні до переліку прифронтових віднесено 242 громади у десяти областях і працює пеший пакет програми підтримки.

Уряд виділив Мінрозвитку 1,6 млрд грн фінансування для державної програми "єВідновлення".

Київська область отримає 300 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для завершення розпочатих проєктів.

Раніше ГО Transparency International Ukraine повідомила, що за два роки експериментального проєкту з комплексного відновлення населених пунктів відбудували лише 58 об’єктів — це лише 8% запланованих.

Раніше повідомлялося, що уряд готується розпочати пілотні проєкти з комплексного відновлення населених пунктів, зруйнованих росіянами – для цього оберуть по одному населеному пункту в 5 областях України.