єВідновлення: відтепер в "Дії" можна відзвітувати про завершення будівництва
В застосунок "Дія" додали можливість відзвітувати про завершені роботи — це фінальний крок у послузі "Виплата на будівництво" за програмою "єВідновлення".
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
Для чого потрібен фінальний звіт?
– Підтвердити фактичне будівництво
– Показати державі, що кошти використані за призначенням
– Закрити всі формальності без черг та паперової тяганини
Як це зробити в Дії?
Спочатку отримайте документ про готовність до експлуатації на порталі "Дія" — декларацію або сертифікат, залежно від площі будинку.
А далі:
1. Дія — Сервіси — єВідновлення — Виплата на будівництво — Мої виплати — Повідомити про завершення
2. Додайте фото, документи та чеки як підтвердження виконаних робіт
3. Надішліть звіт
"У "Дії" все необхідне перевіряється автоматично: документи, тип будівництва, технічну інвентаризацію. Якщо щось потребує виправлень — отримаєте чіткі підказки, що саме треба доопрацювати.
Подавайте звіт протягом 30 робочих днів після того, як завершите будівництво та отримаєте документ про введення будинку в експлуатацію", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
У серпні Уряд виділив Мінрозвитку 1,6 млрд грн фінансування для державної програми "єВідновлення".