Программа єВідновлення: Минразвития рассказало, сколько компенсаций получили украинцы

По состоянию на 22 сентября по программе еВідновлення компенсации получили 134 771 украинская семья на общую сумму 45,3 миллиарда гривен.

Об этом информирует Министерство развития общин и территорий.

"Государственная программа компенсаций еВідновлення работает уже более двух лет и стала главным инструментом обеспечения жильем украинцев, чьи дома пострадали в результате российской агрессии. Она предусматривает выплаты как для ремонта поврежденных домов, так и для приобретения нового жилья вместо разрушенного", - напоминает ведомство.

За поврежденное жилье выплаты осуществлены 110 909 семьям на сумму 10,8 миллиарда гривен. За разрушенное жилье выдано 23 862 жилищных сертификата на сумму 34,5 миллиарда гривен. Благодаря этому 15 609 семей уже смогли приобрести новые дома, говорится в сообщении.

"В 2025 году новая команда Минразвития в первую очередь сосредоточила внимание на расширении программы еВідновлення для поддержки внутренне перемещенных лиц. Под новый механизм Правительство выделило дополнительно 15 миллиардов гривен", - сообщает министерство.

"Это позволило уже 7 321 семье ВПЛ приобрести жилье в более безопасных регионах. До конца года еще 3 тысячи семей смогут получить соответствующее финансирование", - говорится в сообщении.

В этом году правительство также впервые приняло постановление, которым утвердило разработанную Минразвития новую жилищную программу для ВПЛ с временно оккупированных территорий. Ранее семьи с ВОТ не могли получить компенсацию из-за невозможности проведения обследования.

"На первом этапе поддержку получат около 3 700 семей ВПЛ, где есть участник боевых действий или человек с инвалидностью вследствие войны. Они получат жилищные ваучеры на сумму до 2 миллионов гривен. Это старт программы, и уже идет работа с международными партнерами для привлечения дополнительных ресурсов, чтобы все семьи с ВОТ получили компенсации", - сообщает министерство.

В 2025 году для семей, чье жилье осталось в зонах активных или возможных боевых действий, введено дистанционное обследование. Комиссии могут подтверждать факт разрушения по спутниковым снимкам, материалам с БПЛА, фото и видео владельцев, а также актами ГСЧС и полиции.

Это позволяет людям получить сертификат на жилье без выезда в опасные районы, говорится в сообщении.

Напомним:

В приложение "Дія" добавили возможность отчитаться о завершенных работах - это финальный шаг в услуге "Выплата на строительство" по программе "еВідновлення".

Ранее сообщалось, что Министерство развития общин и территорий работает над вторым пакетом поддержки прифронтовых общин, в основе которого - запросы самих территорий. На сегодня в перечень прифронтовых отнесено 242 громады в десяти областях и работает первый пакет программы поддержки.

Правительство выделило Минразвития 1,6 млрд грн финансирования для государственной программы "еВідновлення".

Киевская область получит 300 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для завершения начатых проектов.

Ранее ОО Transparency International Ukraine сообщила, что за два года экспериментального проекта по комплексному восстановлению населенных пунктов отстроили только 58 объектов - это лишь 8% запланированных.

Ранее сообщалось, что правительство готовится начать пилотные проекты по комплексному восстановлению населенных пунктов, разрушенных россиянами - для этого выберут по одному населенному пункту в 5 областях Украины.