Київщина отримає 300 мільйонів на відновлення: на що витратять кошти

Київська область отримає 300 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для завершення розпочатих проєктів.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, завдяки цьому вдасться:

– відновити 988 квартир для майже 3 тисяч мешканців;

– забезпечити навчання для понад 1200 дітей у 4 школах — завдяки добудові укриттів.

"Це рішення дозволить відновити житло в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших громадах області, що постраждали від повномасштабного вторгнення", – зазначила вона.

Нагадаємо:

Уряд виділив Мінрозвитку 1,6 млрд грн фінансування для державної програми "єВідновлення".