У Мінрозвитку працюють над другим пакетом підтримки прифронтових громад

Міністерство розвитку громад та територій працює над другим пакетом підтримки прифронтових громад, у основа якого — запити самих територій. На сьогодні до переліку прифронтових віднесено 242 громади у десяти областях і працює пеший пакет програми підтримки.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Ми працюємо над другим пакетом підтримки прифронтових громад. Його основа – запити самих територій. Обласні адміністрації та громади вже надали свої пропозиції, і ми інтегруємо їх у програму. Уряд формує рішення так, щоб вони реально працювали для людей — від енергетики та освіти до житла, медицини і соціального захисту", – зазначив Олексій Кулеба.

Окрему увагу приділяють удосконаленню постанови про дистанційне обстеження знищеного майна, щоб громади могли швидше підтверджувати втрати, а люди – отримувати компенсації через єВідновлення, повідомляє Міністерство розвитку.

"Мінрозвитку систематизує всі пропозиції громад і регіонів для формування другого пакету підтримки. Його ухвалення дозволить забезпечити сталу роботу базових сфер життя на прифронтових територіях році та посилити стійкість громад", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд затвердив порядок використання коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на 2025 рік. На цей рік у Держбюджеті для ДФРР передбачений 1 мільярд гривень.

Уряд виділив Мінрозвитку 1,6 млрд грн фінансування для державної програми "єВідновлення".

Київська область отримає 300 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для завершення розпочатих проєктів.

Раніше ГО Transparency International Ukraine повідомила, що за два роки експериментального проєкту з комплексного відновлення населених пунктів відбудували лише 58 об’єктів — це лише 8% запланованих.

Раніше повідомлялося, що уряд готується розпочати пілотні проєкти з комплексного відновлення населених пунктів, зруйнованих росіянами – для цього оберуть по одному населеному пункту в 5 областях України.